Trustfull nomme Jim Greenwell au poste de conseiller exécutif





Trustfull, une plateforme de la risquetech utilisant des contrôles silencieux sur le téléphone, l'e-mail, l'adresse IP et les dispositifs pour lutter contre la fraude lors de l'intégration, de l'authentification et des paiements, annonce la nomination de Jim Greenwell en tant que conseiller exécutif.

Greenwell rejoint l'entreprise avec une expérience approfondie dans l'écosystème de l'identité numérique et de la mobilité. Il a récemment travaillé en tant que conseiller exécutif de Thomson Reuters et AuthenticID, ainsi qu'au sein des conseils consultatifs de Prove et Gravy Analytics. Jim est l'ancien CEO de Danal, Inc., ayant dirigé la croissance et l'innovation de l'entreprise dans le secteur de l'identité mobile et de l'authentification pendant plus d'une décennie jusqu'à son rachat par Boku, Inc. (LON : BOKU) en 2019. À ce poste, Jim a créé des partenariats mondiaux et des relations pérennes avec les clients dans un large éventail d'industries, y compris les services financiers, les autorités publiques, l'e-commerce et le sans-fil. One World Identity a reconnu Jim comme l'un des quatre meilleurs CEO de l'identité et de l'authentification en 2018 et l'un des « Top 100 Influencers in Identity » en 2019.

Avant Danal, Jim était CEO et président d'ACE*COMM Corporation, une société spécialisée dans les logiciels télécoms OSS/BSS. Avant ACE*COMM, Jim était le COO/SVP de LCC International pour les Amériques et l'Asie-Pacifique, un poste qui lui a permis de développer l'activité de la conception de réseaux mobiles. Jim a commencé sa carrière en tant qu'officier de renseignement militaire dans l'armée américaine où il a servi dans le nord de l'Irak et la Turquie dans le cadre de l'effort de secours aux Kurdes après l'opération Tempête du désert.

À son poste de conseiller exécutif, Greenwell collaborera étroitement avec l'équipe de direction de Trustfull afin d'optimiser les capacités de la plateforme et de favoriser son expansion sur de nouveaux marchés.

Marko Maras, CEO de Trustfull, déclare au sujet de cette nomination : « Nous sommes ravis d'accueillir Jim au sein de Trustfull en tant que conseiller exécutif. Sa compréhension détaillée du secteur et son bilan éprouvé en matière de croissance et d'innovation seront des atouts précieux, alors que nous continuons à donner aux entreprises des solutions préventives avancées contre la fraude. »

Jim Greenwell exprime également son enthousiasme à l'idée de rejoindre Trustfull : « Je suis honoré d'intégrer Trustfull en tant que conseiller exécutif. L'engagement de la société à tirer parti des technologies de pointe pour lutter contre la fraude est vraiment impressionnant, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour renforcer encore la position de Trustfull en tant que chef de file sectoriel. »

La nomination de Greenwell intervient à un moment crucial pour Trustfull, qui continue d'innover et d'élargir sa gamme de solutions de prévention de la fraude, aidant ainsi les entreprises à atténuer les risques et à protéger leurs actifs dans un écosystème de plus en plus numérisé.

À propos de Trustfull

Trustfull est une plateforme de veille des risques numériques basée sur le cloud. Grâce à des contrôles silencieux sur plusieurs signaux, y compris le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, l'adresse IP, le dispositif et le navigateur, Trustfull aide les entreprises évoluant dans différents secteurs à évaluer les risques et à offrir une expérience en ligne plus sûre. Les principaux cas d'utilisation comprennent la connaissance du client, la lutte contre le blanchiment d'argent, la prise de contrôle, l'usage promotionnel abusif et la veille transactionnelle.

Pour de plus amples renseignements : http://www.trustfull.com

26 mars 2024 à 18:55

