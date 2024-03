Avis aux médias : Annonce concernant le logement abordable à Toronto





TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une annonce en compagnie de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Marci Ien, ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes et de la Jeunesse, et de l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Date : Le mercredi 27 mars 2024



Heure : 15 h 30 HAE



Location : The Catalyst--deuxième étage

80, rue Gould

Toronto (Ontario) M5B 2M7

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

26 mars 2024 à 18:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :