Député McLeod annonce 15 millions de dollars aux gouvernements et aux organisations autochtones touchés par les feux de forêt de 2023





YELLOWKNIFE, Territoire traditionnel de l'Akaitcho, de la Première Nation des Dénés Yellowknives et des Métis, qui fait partie de la région traditionnelle Mo?whì Gogha Dè N????t?èè du T???cho?, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 26 mars 2024 /CNW/ - La saison des feux de forêt de 2023 au Canada a été la plus destructrice jamais enregistrée. Elle a entraîné des évacuations généralisées, la perte de biens personnels et d'entreprises et des dommages aux infrastructures essentielles. Au cours de la saison des feux de forêt de 2023, les gouvernements et les organisations autochtones se sont mobilisés pour soutenir les communautés pendant les évacuations dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui a forcé 70 % de la population à quitter leurs domiciles. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les partenaires autochtones des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) pour veiller à ce que des ressources soient en place pour gérer les urgences futures.

C'est pourquoi aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé l'octroi de 15 millions de dollars pour soutenir les gouvernements et les organisations autochtones des T.N.-O. touchés par les feux de forêt de 2023 et pour rembourser les dépenses engagées pour soutenir leurs membres. En accordant ce financement, le gouvernement du Canada reconnaît que les gouvernements et les organisations autochtones savent mieux que quiconque comment servir leurs communautés.

Le Canada collabore avec les organisations autochtones du Nord pour soutenir les interventions d'urgence et la préparation aux situations d'urgence et, ensemble, pour créer un environnement nordique sain et résilient.

Citations

« Les communautés du Nord assument un fardeau incroyable des répercussions des changements climatiques. Les feux de forêt de 2023 que les T.N.-O. ont connus ont été un rappel brutal de ces effets destructeurs des changements climatiques pour les résidents du Nord. Ce financement reflète l'engagement du Canada à aider les communautés des T.N.-O. à se remettre de leur pire saison de feux de forêt. Le financement appuiera les gouvernements et les organisations autochtones qui se sont mobilisés pour fournir de l'aide et un abri à leurs voisins évacués afin qu'ils puissent continuer d'être là pour les urgences futures. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Lorsque nos communautés ont été évacuées cet été, nous avons vraiment vu tout le monde se rassembler pour aider les gens à sortir en toute sécurité. Nous voulons maintenant nous assurer que les partenaires autochtones ne sont pas touchés négativement par la prestation de mesures de soutien culturellement appropriées en ces temps difficiles. Ce financement contribuera à faire en sorte qu'ils puissent continuer à fonctionner et à subvenir aux besoins de leurs communautés et de leurs membres alors qu'ils rebâtissent en mieux. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Les populations et les terres T???cho? ont été durement touchées par la saison des feux de forêt de 2023. En tant que gouvernement autonome, nous avons la responsabilité de prendre soin de notre peuple et nous avons mobilisé une intervention d'urgence pour veiller à ce que notre peuple soit pris en charge. Nous sommes heureux que le Canada ait reconnu et appuie le rôle important des gouvernements autochtones dans la gestion des urgences grâce à ce financement. Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble pour renforcer la collaboration en matière de gestion des urgences, et le gouvernement T???cho? tient à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour appuyer ce travail essentiel. »

Le chef Jackson Lafferty

Grand chef T???cho?

Faits en bref

Entre le 4 mai et le 15 octobre 2023, 304 feux de forêt ont brûlé plus de 4,1 millions d'hectares dans les T.N.-O. Bon nombre de ces feux de forêt ont menacé les communautés des T.N.-O. et ont entraîné de nombreuses évacuations, entraînant le déplacement de près de 70 % des résidents des T.N.-O.

De nombreux gouvernements et organismes autochtones ont utilisé leurs propres fonds pour aider les membres de leur communauté en affrétant des vols, en payant l'hébergement et en offrant du soutien culturel aux personnes évacuées.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, 11 gouvernements et organismes autochtones recevront jusqu'à 100 000 $, dont :

Inuvialuit Regional Corporation - 36 647 $ T?eg??h??? Got'?n? Government - 90 000 $ Fort Norman Métis - 50 660 $ Pedzeh Ki First Nation - 99 920 $ Nahanni Butte First Nation - 100 000 $ Deh Gah Gotie Dene Council - 100 000 $ Sambaa K'e First Nation - 100 000 $ Deninu Kue First Nation - 99 068 $ Acho Dene Koe First Nation - 100 000 $ Hay River and Area Métis Local 51 - 100 000 $ Hay River Métis Council - 98 137 $

Pour certaines communautés, des fonds supplémentaires sont fournis en fonction des besoins cernés par les organismes : Fort Good Hope First Nation - 1 527 062 $ Dél? n? Got'? n? Government - 1 229 518 $ T???cho? Government - 5 317 330 $ Dehcho First Nations - 181 400 $ Jean Marie River First Nation - 233 433 $ West Point First Nation - 285 220 $ Yellowknives Dene First Nation - 1 046 552 $ ?utselk'e - 548 380 $ Salt River First Nation - 1 364 483 $ NWT Métis Nation - 384 691 $ Fort Smith Métis Local - 274 890 $ North Slave Métis Alliance - 259 127 $ Yamoga Land Corporation - 160 945 $ Dene Nation - 101 950 $ Gwich'in Tribal Council - 283 000 $ Tulita Dene Band - 827 587 $

en fonction des besoins cernés par les organismes : Cet investissement augmente le financement fourni par d'autres ministères fédéraux en réponse à la saison des feux de forêt de 2023, y compris par Sécurité publique et Services aux Autochtones Canada.

Accroître les capacités de gestion des urgences dans l'ensemble de la société dans les communautés de l'Arctique et du Nord est l'un des objectifs du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord.

Liens connexes

Le ministre Sajjan accorde aux Territoires du Nord-Ouest des fonds pour les travaux de reprise après sinistre liés aux feux de forêt de 2023

Le gouvernement du Canada fournit de l'aide aux Territoires du Nord-Ouest pour lutter contre les feux de forêt

Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada

Fonds de développement territorial

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

X : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

26 mars 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :