ADM ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2023





MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 5,0 millions au quatrième trimestre de 2023 en hausse de 14,9 % par rapport à l'année 2022, soit 108,9 % du trafic de la période correspondante de 2019. Soulignons la croissance soutenue des secteurs transfrontalier et international, affichant respectivement 108,6 % et 125,1 % du niveau de trafic de 2019 au quatrième trimestre. Le secteur domestique a quant à lui atteint 91,6 % du niveau de trafic de 2019 pour cette même période. Pour l'année 2023, le trafic de passagers s'est établi à 21,2 millions, en hausse de 32,5 % versus 2022.

Le BAIIA (l'excédent des produits par rapport aux charges avant impôts, charges financières nettes, amortissement, dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section «?Mesures non conformes aux PCGR?» pour plus d'informations) s'est chiffré à 437,9 millions $ pour l'exercice 2023, soit une hausse de 114,0 millions $ par rapport au BAIIA de 323,9 millions $ pour l'exercice précédent.

Les investissements en capital ont été de 326,9 millions $ en 2023, comparativement à 143,4 millions $ en 2022, soit une augmentation de 183,5 millions $ ou 128,0 %. Les subventions provenant principalement du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) ont totalisé 77,2 millions $ comparativement à 75,4 millions $ pour l'année précédente. Les investissements en capital (nets de subventions) ont totalisé 249,7 millions $ (68 millions $ en 2022).

Citation

« L'année 2023 s'est terminée alors que YUL Aéroport international Montréal-Trudeau dépassait les résultats enregistrés en période prépandémique et affichait la plus forte croissance parmi les grands aéroports canadiens, en accueillant pour la toute première fois 21,2 millions de passagers dans ses installations. Avec maintenant 36 transporteurs présents à YUL et 157 destinations offertes aux voyageurs, il est clair que notre aéroport a pleinement repris son rôle de plaque tournante majeure du trafic aérien international », a indiqué Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM. « Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir un aussi grand nombre de passagers à YUL et de leur offrir autant d'occasions de connexion aux quatre coins de la planète. Il est clair que cet achalandage record nous pousse à accélérer la cadence et à apporter rapidement des améliorations à nos infrastructures d'accueil afin d'améliorer l'expérience des usagers. En ce sens, nous avons inauguré tout récemment un nouveau stationnement étagé sur le site aéroportuaire. Il s'agit d'une première étape s'inscrivant dans un plan beaucoup plus large de redéveloppement de la zone, sur lequel travaillent avec ardeur nos équipes, qui sera dévoilé dans les prochains jours et qui permettra à YUL de faire face adéquatement à la croissance anticipée pour les années à venir?».

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 847,9 millions $ en 2023, en hausse de 195,8 millions $ ou 30,0 % par rapport à 2022. Cette hausse est principalement attribuable à la croissance importante du trafic de passagers ainsi qu'à l'accroissement des mouvements aériens.

Les charges d'exploitation pour l'année en revue ont atteint 272,8 millions $, une augmentation de 58,6 millions $ ou de 27,3 % par rapport à 2022. Cette variation s'explique d'une part par la hausse des effectifs totaux et d'autre part, par la hausse des frais d'exploitation liés aux mesures requises par l'accroissement de l'affluence, notamment en période de pointe, afin d'assurer la fluidité du parcours des passagers dès leur arrivée à l'aéroport jusqu'à leur embarquement, y compris les coûts opérationnels des stationnements pour une année complète.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 137,2 millions $ en 2023, soit une hausse de 23,2 millions $ comparativement à l'année précédente et représentent 16,2 % des revenus d'ADM (17,5 % en 2022).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont été de 211,6 millions $ au cours de 2023, soit une hausse de 51,2 millions $ ou 31,9 % par rapport à 2022. Cette hausse provient principalement de la réévaluation de certains actifs en raison des nouvelles orientations en lien avec le programme pour améliorer l'accès au site aéroportuaire de YUL.

Les charges financières nettes totalisent 93,3 millions $ en 2023, en baisse de 25,8 millions $ ou 21,6 % par rapport à 2022. Cette variation découle d'une hausse de nos revenus d'intérêts, résultant de surplus de liquidités plus grands combinés à une hausse des taux d'intérêt.

Au 31 décembre 2023, l'excédent des produits par rapport aux charges s'est chiffré à 132,9 millions $ comparativement à 45,3 millions $ en 2022, soit une hausse de 87,6 millions $ ou 193,2 %.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 31 décembre 2023 s'est établie à 2,2 milliards $ comparativement à 2,3 milliards $ au 31 décembre 2022?; voir la section «?Mesures non conformes aux PCGR?» pour plus d'informations. Les agences de notation de crédit Moody's et DBRS ont respectivement attribué les cotes de crédit de A1, stable et de A (élevée), stable aux obligations à long terme de la Société.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière («?IFRS?»), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant l'excédent des produits par rapport aux charges avant impôts, charges financières nettes, amortissement, dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut à payer des obligations à long terme, y compris les contrats de location, et le montant disponible dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières

Résultats financiers



Cumulé au 31 décembre (en millions de dollars) 2023 2022 Variation (%) Produits 847,9 652,1 30,0 Charges d'exploitation 272,8 214,2 27,3 Paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités (PERI) 44,9 45,7 (1,7) Loyer à Transports Canada 92,3 68,3 35,1 Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 211,6 160,4 31,9 Charges financières nettes 93,3 119,1 (21,6) Total des charges 714,9 607,7 17,6 Excédent des produits par rapport aux charges avant quote-part et impôts sur les résultats 133,0 44,4 199,6 Quote-part des résultats des coentreprises 0,6 0,8 (16,9) Impôts sur les résultats (0,7) 0,1 (549,4) Excédent des produits par rapport aux charges 132,9 45,3 193,2 BAIIA 437,9 323,9 35,2

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

Les investissements à YUL et à YMX ont été financés par les activités d'exploitation et les subventions.



Cumulé au 31 décembre (en millions de dollars) 2023 2022 Variation (%) Programme aéroportuaire Travaux réalisés 240,5 88,3 172,4 Subventions (32,5) (32,6) (0,4) Sous-total Programme aéroportuaire 208,0 55,7 273,7 Station REM Travaux réalisés 86,4 55,1 56,8 Subventions (44,7) (42,8) 4,5 Sous-total Station REM 41,7 12,3 239,1 Total investissements en capital 249,7 68,0 267,4

Dette nette (en milliards de dollars)

31 décembre 2023 31 décembre 2022 Variation (%) 2,2 2,3 (5,8)

Les variations en % dans les tableaux ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Trafic de passagers

Pour le quatrième trimestre de 2023, le trafic à YUL a totalisé 5,0 millions de passagers, une augmentation de 14,9 % par rapport à la même période en 2022. Le trafic international a connu une hausse de 21,0 %, celui du transfrontalier (États-Unis) de 15,5 %, tandis que le domestique a enregistré une hausse de 6,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2022.

Pour le trimestre en revue, le trafic de passagers à YUL a atteint 108,9 % du niveau de trafic 2019 soit 125,1 % à l'international, 108,6 % au transfrontalier et 91,6 % au domestique.

Le trafic de passagers de l'année 2023 représente 104,3 % du trafic enregistré en 2019, soit 114,6 % pour l'international, 104,7 % au transfrontalier et 91,7 % pour le domestique.

Trafic de passagers total

Aéroports de Montréal

2023 2022 Variation 2023 vs 2022 2019 2023 en %

de 2019 Janvier 1?489,0 607,0 145,3 % 1?532,2 97,2 % Février 1?378,5 623,2 121,2 % 1?432,6 96,2 % Mars 1?651,9 1?014,0 62,9 % 1?712,6 96,5 % Avril 1?581,4 1?132,3 39,7 % 1?567,9 100,9 % Mai 1?741,1 1?273,9 36,7 % 1?603,2 108,6 % Juin 1?973,3 1?591,2 24,0 % 1?839,2 107,3 % Juillet 2?218,5 1?886,3 17,6 % 2?098,0 105,7 % Août 2?237,5 1?881,5 18,9 % 2?146,8 104,2 % Septembre 1?924,0 1?639,9 17,3 % 1?801,9 106,8 % Octobre 1?775,9 1?539,2 15,4 % 1?624,4 109,3 % Novembre 1?501,4 1?314,1 14,3 % 1?364,2 110,1 % Décembre 1?701,4 1?478,2 15,1 % 1?583,4 107,5 % Total 21?173,9 15?980,7 32,5 % 20?306,5 104,3 %

Note : Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers.

Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité :

Dévoilé sa feuille de route pour atteindre les cibles qu'elle s'est fixées et qui sont détaillées dans son Plan de durabilité 1.0, via une capsule vidéo présentant les différentes initiatives et les objectifs d'ADM afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 86 % d'ici 2030 et devenir zéro émission nette (ZEN) d'ici 2040.

devenir zéro émission nette (ZEN) d'ici 2040. Rejoint le Défi carboneutre du ministère de l'Environnement et du Changement climatique grâce aux cibles et aux objectifs de cette même feuille de route. ADM fait désormais partie des 130 entreprises engagées dans le Défi carboneutre, qui encourage les entreprises à élaborer et à mettre en oeuvre des plans crédibles et efficaces pour faire passer leurs installations et leurs activités à la carboneutralité d'ici 2050.

Bonifié le verdissement de ses installations du côté ville à YUL en procédant à la plantation de 91 arbres et arbustes, soit un mélange d'espèces de différents groupes fonctionnels et en privilégiant les espèces indigènes afin de favoriser la biodiversité sur le site. Ces plantations, réalisées en collaboration avec GRAME, permettent aussi de favoriser la biodiversité et de lutter contre les îlots de chaleur.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable ou consultez son Plan de durabilité 1.0 ainsi que son rapport annuel 2022 dans lequel est présenté son Rapport de durabilité s'inspirant des normes GRI (Global Reporting Initiative).

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le «?World Airport Star Rating?» de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

