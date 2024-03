ExaGrid obtient ses premières 5 étoiles dans le 2024 CRN ® Partner Program Guide





ExaGrid ®, la seule solution de stockage hiérarchisée de sauvegarde du secteur, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par CRN ® , une marque de The Channel Company, avec une prestigieuse récompense de 5 étoiles dans son 2024 Partner Program Guide. Ce guide annuel fournit des informations essentielles aux fournisseurs de solutions qui examinent les programmes de partenariat avec les fournisseurs de technologies offrant une grande valeur et qui s'alignent sur les besoins et les objectifs de leur entreprise. ExaGrid soutient plus de 25 applications de sauvegarde et utilitaires en tant que stockage de sauvegarde et fournit la plus haute performance de sauvegarde et de restauration, la meilleure évolutivité, le seul air gap hiérarchisé non orienté réseau pour la récupération après des attaques de ransomwares, et inclut la déduplication des données pour réduire la surface et le coût du stockage.

L'ampleur et l'intensité du soutien et des ressources offerts par les fournisseurs de technologies dans le cadre de leurs programmes de partenariat est un élément essentiel pour les fournisseurs de solutions qui analysent avec quels fournisseurs de technologies de l'information, fournisseurs de services et distributeurs ils peuvent faire équipe pour créer des solutions technologiques de classe mondiale. Les éléments du programme tels que les incentives financiers, l'aide à la vente et au marketing, la formation et la certification, l'assistance technique et plus encore, peuvent permettre aux fournisseurs de se démarquer et de jouer un rôle fondamental pour stimuler la croissance à long terme de leurs partenaires.

La note de 5 étoiles est attribuée aux entreprises qui ont créé leurs programmes de partenariat de façon à pouvoir dépasser leur engagement à entretenir des partenariats de distribution solides, économiques et fructueux.

Pour le 2024 Partner Program Guide, CRN a évalué les fournisseurs en fonction des exigences du programme et des offres comme la formation et l'instruction des partenaires, le support avant et après-vente, les programmes et ressources marketing, le support technique et la communication.

ExaGrid propose de nombreuses innovations dans le cadre de son programme de partenariat avec les revendeurs ExaGrid, notamment :

Aucun inventaire n'est nécessaire

Aucune étape ou aucun engagement n'est nécessaire

Enregistrement des opportunités commerciales pour les revendeurs qui en fournissent à ExaGrid afin de protéger leur marge

Programmes SPIF pour les représentants des revendeurs et les architectes de solutions

Primes Meeting Maker pour les réunions clients-prospects

ExaGrid vend de manière conjointe avec sa propre force de vente, qui comprend des ingénieurs systèmes techniques sur le terrain

ExaGrid assure l'ensemble du support client et les revendeurs obtiennent toutes les commandes futures d'appareils et les renouvellements de maintenance et de support

« C'est un grand honneur que le programme de partenaires revendeurs d'ExaGrid ait reçu une note de 5 étoiles dans le CRN Partner Program Guide », a déclaré Bill Andrews, président et CEO d'ExaGrid. « ExaGrid possède le programme de revente le plus solide et le plus singulier de l'industrie ; il a été conçu pour dépasser les attentes de nos partenaires. Le stockage de sauvegarde est un marché énorme et en pleine croissance, et nous sommes impatients de travailler avec de nouveaux partenaires en 2024 et de poursuivre la trajectoire du succès avec nos partenaires actuels dans le monde entier. Notre objectif est d'aider nos partenaires à fournir à leurs clients un produit qui résout les problèmes rencontrés avec le stockage de sauvegarde ; un produit qui fonctionne tout simplement et qui est incroyablement bien pris en charge. Lorsque nous travaillons ensemble, tout le monde est gagnant », a-t-il déclaré.

« La reconnaissance de cette liste témoigne de la valeur des programmes de partenariat des fournisseurs sous le feu des projecteurs et de leur engagement à évoluer avec les fournisseurs de solutions et à soutenir le succès des canaux informatiques », a déclaré Jennifer Follett, vice-présidente du contenu américain et rédactrice en chef de CRN, à The Channel Company. « Cette reconnaissance permet aux fournisseurs de solutions de découvrir des fournisseurs qui suivent l'évolution des besoins de leur entreprise et de leurs clients. Avec le 2024 Partner Program Guide de CRN, les fournisseurs de solutions peuvent accéder à des informations détaillées sur les forces uniques de chaque programme de partenariat et sur les fournisseurs à l'esprit dédié envers leur communauté de partenaires ».

Le 2024 Partner Program Guide sera publié dans le numéro d'avril 2024 de CRN et sera disponible en ligne à l'adresse suivante www.CRN.com/PPG.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'atterrissage de cache disque unique, un référentiel de conservation à long terme et une architecture scale-out. La zone d'atterrissage d'ExaGrid assure les sauvegardes et les restaurations les plus rapides, ainsi que les récupérations instantanées des machines virtuelles. Le référentiel hiérarchisé offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture scale-out d'ExaGrid comprend des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, ce qui élimine les mises à niveau coûteuses et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau sans contact avec le réseau, des suppressions retardées et des objets immuables permettant une récupération après des attaques de ransomware.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d'ingénieurs systèmes d'avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d'autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fière de son score NPS de plus de 81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise la performance des canaux informatiques grâce à ses médias dominants, ses événements attractifs, ses conseils d'experts et sa formation, de même qu'avec ses services et plateformes marketing innovants. En tant que catalyseur du canal, nous connectons les fournisseurs de technologies, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux et leur donnons les moyens d'agir. Forts de près de 40 ans d'expérience inégalée dans le domaine de la distribution, nous puisons dans nos profondes connaissances pour concevoir de nouvelles solutions innovantes afin de relever les défis en constante évolution du marché de la technologie. www.thechannelcompany.com

Suivez The Channel Company : Twitter, LinkedIn et Facebook .

2024 The Channel Company, Inc. CRN est une marque déposée de The Channel Company, Inc. Tous droits réservés.

