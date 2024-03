Femmes et Égalité des genres Canada lance un appel de candidatures pour les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » de 2024





OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - Faire progresser l'égalité des genres apporte de nombreux avantages, tant pour les individus que pour la société canadienne. Lorsque les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre ont les moyens d'agir et bénéficient d'un accès égal aux possibilités dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et aux postes de direction, les économies prospèrent. La reconnaissance des personnes qui contribuent activement à l'égalité des genres rend non seulement hommage à leurs réalisations, mais elle inspire également d'autres personnes à bâtir un avenir plus inclusif et plus égalitaire.

Aujourd'hui, Femmes et Égalité des genres Canada fait un appel de candidatures pour les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » de 2024. Ces prix célèbrent les personnes qui ont contribué de manière remarquable à la réalisation de l'égalité des genres au Canada.

L'égalité des genres, c'est le fondement sur lequel chaque personne peut mener une vie saine, heureuse et épanouie, qui sert de catalyseur au progrès social et à la croissance économique. Lorsque toutes les personnes ont les mêmes possibilités de participer à l'économie, cela conduit à un accroissement de la productivité et de l'innovation, qui favorise une société plus inclusive.

Lors des années précédentes, les personnes récipiendaires ont été reconnues pour leur travail dans divers domaines. Parmi ces personnes, il y a eu notamment la récipiendaire du prix Jeunesse de 2023, Aditi Sivakumar, étudiante en médecine, philanthrope et défenseuse des droits des femmes, qui a créé « My Empowerment Platform », un site Web offrant un large éventail d'outils et de renseignements sur la violence fondée sur le sexe. Citons aussi Marlene Catterall, militante communautaire et ancienne femme politique qui a été la première femme au Canada à être nommée whip en chef du gouvernement. Leurs réalisations, ainsi que celles de bien d'autres personnes, inspireront les futures générations à continuer à stimuler le progrès.

La date de clôture des mises en candidature pour les prix de 2024 est le 1er juillet 2024. Pour soumettre la candidature d'une personne méritante, veuillez consulter le site Web de FEGC.

Faits en bref

Le Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » marque ce jour de 1929 où la plus haute Cour d'appel du Canada a rendu la décision historique d'inclure les femmes dans la définition juridique de « personne ». Cette victoire-jalon a donné aux femmes le droit d'être nommées au Sénat du Canada et a ouvert la voie à une participation accrue des femmes à la vie publique et politique.

a rendu la décision historique d'inclure les femmes dans la définition juridique de « personne ». Cette victoire-jalon a donné aux femmes le droit d'être nommées au Sénat du et a ouvert la voie à une participation accrue des femmes à la vie publique et politique. Une vidéo intitulée « Oui, les femmes sont des personnes. » présente les Célèbres cinq et l'affaire « personne », qui a ouvert les portes aux femmes pour qu'elles participent plus pleinement à tous les aspects de la vie canadienne.

Plus de 200 personnes d'un océan à l'autre ont reçu ce prix depuis sa création en 1979.

Les salaires des femmes augmentent de façon régulière depuis les années 1990, mais les écarts persistent. En 2023, les femmes gagnaient au Canada 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, soit un écart de 12 %.

pour chaque dollar gagné par les hommes, soit un écart de 12 %. En 2020, seulement 16,8 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartenaient à des femmes, et elles étaient plus susceptibles de faire affaire dans des petits secteurs, jeunes, à croissance lente et sous-financés, comme le commerce de détail et d'autres secteurs de service. Ces facteurs ont rendu l'accès au financement plus difficile pour les femmes.

Les femmes continuent d'être sous-représentées aux postes de direction. En 2023, les femmes ne représentaient que 30 % des personnes employées à des postes législatifs ou de haute direction.

Bien que des progrès aient été réalisés et que de nombreuses femmes occupent des postes clés au sein du gouvernement fédéral, les femmes demeurent sous-représentées en politique. En 2024, les femmes représentent un peu plus de 30 % des sièges à la Chambre des communes, et sur les 13 premiers ministres des provinces et territoires du Canada , une seule est une femme.

, une seule est une femme. Le McKinsey Global Institute estime que la réalisation de l'égalité des genres dans le monde pourrait accroître le PIB mondial de 12 billions de dollars sur 10 ans.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

26 mars 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :