Air Canada publie son rapport annuel qui souligne ses réalisations en 2023

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Air Canada a publié aujourd'hui son rapport annuel 2023, qui souligne ses réalisations de l'année. Outre ses solides résultats financiers, dont un chiffre d'affaires annuel record, la Société a fait progresser ses initiatives stratégiques clés. On peut consulter le rapport dans la section Investisseurs au www.aircanada.com.

« Air Canada a enregistré d'excellents résultats en 2023, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous avons atteint nos principaux objectifs financiers et nous avons fait progresser ou avons dépassé la plupart de nos objectifs stratégiques et opérationnels pour l'année, ce qui témoigne de notre capacité à assurer un rendement constant.

« Nous avons poursuivi le renouvellement de notre parc aérien en y ajoutant des appareils plus écoénergétiques et plus confortables, nous avons étendu notre réseau et notre offre de produits afin de proposer davantage de choix et de convivialité pour nos clients. Nous avons aussi continué de développer nos programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance au moyen d'activités qui favorisent la durabilité, l'équité et l'accessibilité, et nous avons soutenu les collectivités que nous servons, en offrant notamment des milliers d'occasions d'emploi.

« Nous disposons de bases solides sur lesquelles nous appuyer et d'une vision claire pour l'avenir en tant que chef de file dans le secteur mondial de l'aviation, qui relie le Canada au monde entier, et partenaire de confiance pour toutes nos parties prenantes. Je remercie nos clients de leur fidélité, nos 39 000 employés de leur excellent travail et de leur dévouement pour assurer la sécurité de l'exploitation, et nos investisseurs du soutien qu'ils nous ont accordé toute l'année. »

Parmi ses réalisations clés, en 2023, Air Canada a :

transporté en toute sécurité 46 millions de passagers et réalisé un bénéfice d'exploitation de 2,3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice sur des produits d'exploitation records de 21,8 milliards de dollars. Le BAIIDA ajusté* a plus que doublé pour atteindre près de 4 milliards de dollars et la Société a dégagé un montant de trésorerie de ses activités d'exploitation d'environ 4,3 milliards de dollars, et des flux de trésorerie disponibles* de près de 2,8 milliards de dollars;

réduit son ratio de levier financier à 1,1 fois le BAIIDA ajusté par rapport à 5,1 fois le BAIIDA ajusté au 31 décembre 2022 et a terminé l'exercice avec des liquidités totales de 10,3 milliards de dollars;

a terminé l'exercice avec des liquidités totales de 10,3 milliards de dollars; lancé 14 nouvelles liaisons pour desservir directement 188 destinations. En appui au renouvellement en cours de son parc aérien et à l'expansion de son réseau, la société aérienne a fait l'acquisition de 18 appareils 787-10 de Boeing et de 5 appareils 737 MAX 8 de Boeing, à faible consommation de carburant, pour livraison ultérieure;

embauché 8 000 personnes pendant l'année, ce qui porte le nombre total d'employés à environ 39 000 et , grâce à des dépenses d'investissement de 1,6 milliard de dollars durant la même période, notamment au Canada , a investi dans de nouveaux appareils et dans de nouvelles technologies, de même que dans des améliorations au service clientèle.

, grâce à des dépenses d'investissement de 1,6 milliard de dollars durant la même période, notamment au , a investi dans de nouveaux appareils et dans de nouvelles technologies, de même que dans des améliorations au service clientèle. poursuivi la diversification de ses activités : Aéroplan a atteint les 8 millions de membres, Air Canada Cargo a desservi plus de 12 destinations au moyen de ses 7 avions-cargos et Vacances Air Canada a sensiblement accru son chiffre d'affaires;

réalisé 41 initiatives dans le cadre de son plan de service Rehaussement de l'expérience client et a amélioré ses principaux indicateurs opérationnels, comme la ponctualité et le traitement des bagages. La Société a par ailleurs accéléré son plan d'accessibilité triennal pour mieux répondre aux besoins des clients handicapés;

fait progresser son plan d'action climatique au moyen de diverses initiatives, dont l'ajout d'appareils modernes et écoénergétiques et de matériel au sol électrique, l'approvisionnement en carburant d'aviation durable supplémentaire et la poursuite de ses efforts de mobilisation auprès de ses clients commerciaux au moyen de son programme de voyages Laisser moins;

mis en oeuvre quatre piliers structurels en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) : un conseil de direction DEI, un comité directeur DEI, un Programme des champions DEI et, depuis peu, des groupes-ressources d'employés (GRE);

appuyé, avec la Fondation Air Canada, 360 organismes caritatifs canadiens axés sur la santé et le bien-être des enfants. La Fondation a amassé plus de 1,7 million de dollars et le programme Voyage de rêves a effectué son retour pour aider plus de 1 000 enfants à vivre des expériences mémorables.

* Le BAIIDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements), le ratio de levier financier (aussi appelé « ratio dette nette-BAIIDA ajusté des 12 derniers mois) et les flux de trésorerie disponibles sont mentionnés dans le présent communiqué.

