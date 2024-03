Cascades célèbre aujourd'hui son 60e anniversaire





KINGSEY FALLS, QC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Cascades est heureuse de célébrer aujourd'hui son 60e anniversaire de fondation.

Quelques centaines d'employé(e)s de Cascades ont marqué, ce matin, le coup d'envoi des festivités lors d'un grand déjeuner au Bistro sans frontière, situé au coeur de la ville de Kingsey Falls, qui a vu naître Cascades en 1964. Une tournée des unités de Kingsey Falls est également prévue tout au long de la journée pour les frères Alain et Laurent Lemaire, cofondateurs, et Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Des célébrations sont également prévues à travers les quelque 70 unités de l'entreprise partout en Amérique du Nord pour souligner l'événement.

« Cette journée sera l'occasion de se rappeler notre histoire, de mettre en lumière les bâtisseurs qui nous ont précédés et qui ont créé l'une des entreprises les plus responsables au monde. Aujourd'hui et tout au long de l'année, nous célébrerons, avec fierté, nos succès en compagnie de nos 10 000 Cascadeuses et Cascadeurs, ceux et celles avec qui nous bâtirons la Cascades de demain », a souligné Mario Plourde.

« Il y a 60 ans, mes frères s'installaient à Kingsey Falls dans ce petit village de quelques centaines d'habitants pour redonner vie au vieux moulin. Ils avaient en tête une idée audacieuse pour l'époque, celle de fabriquer du carton à partir de vieux papiers. Nous avons investi nos vies entières, nos valeurs familiales et tout notre coeur à la poursuite de ce rêve plus grand que nous. Aujourd'hui, je suis fier de ce que nous avons accompli. Et je suis reconnaissant auprès de toutes les générations de Cascadeuses et Cascadeurs qui ont participé au projet de notre vie », a mentionné Alain Lemaire, cofondateur et président exécutif du conseil d'administration de Cascades.

Don de terrain à forte valeur écologique

Cascades a profité de cette occasion spéciale pour annoncer un don, à Conservation de la nature Canada, d'un terrain d'une superficie de 116 hectares ayant une forte valeur écologique. Il s'agit d'une tourbière, donc d'un milieu humide, acquise par la famille Lemaire au début des années 60, qui est située à St-Sylvère, au Centre-du-Québec. Le terrain est légué pour en assurer sa pérennité et pour préserver la survie des espèces et des écosystèmes qui y vivent, et ce, pour les générations futures.

« Les milieux humides du Centre-du-Québec sont extrêmement riches autant par la biodiversité qu'ils abritent que par les services écologiques qu'ils rendent à la population, notamment par leur capacité à stocker le carbone et à purifier l'eau. Dans cette région, ils constituent un corridor important pour la survie et le déplacement de la faune. Dans un contexte de changements climatiques, il est plus important que jamais de protéger ces milieux. Nous remercions Cascades pour ce très généreux don de terre ainsi que tous les partenaires qui ont soutenu le projet », a souligné Claire Ducharme, vice-présidente à Conservation de la nature Canada au Québec.

Plusieurs autres projets verront le jour au courant de l'année 2024 pour commémorer le 60e anniversaire. Pour en savoir plus, consultez la section consacrée aux festivités du site web de Cascades.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

