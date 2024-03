Le First Light St. John's Friendship Centre reçoit du financement pour la revitalisation des langues autochtones





Le gouvernement du Canada octroie 567?875 dollars pour des programmes en langue autochtone et 195?000 dollars pour l'amélioration de l'équipement audiovisuel et de l'accessibilité.

ST. JOHN'S, NL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Depuis 30 ans, le First Light St. John's Friendship Centre offre aux personnes autochtones et non autochtones en milieu urbain un espace communautaire où renforcer, célébrer et faire rayonner les arts et la culture. Ses programmes et services favorisent la revitalisation et la compréhension des traditions et des pratiques autochtones à St. John's et ailleurs.

L'un des éléments centraux de la programmation du centre est la revitalisation des langues autochtones. L'apprentissage ou le réapprentissage et l'utilisation des langues autochtones sont indispensables à l'acquisition d'une compréhension approfondie des cultures et des traditions. Leur utilisation sur scène, à l'écrit, dans les exposés et au quotidien met en avant et renforce l'identité des communautés autochtones.

Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait un financement de 762?875 dollars au First Light St. John's Friendship Centre. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Le financement de Patrimoine canadien comprend 567?875 dollars du Programme des langues et cultures autochtones. Ce montant aidera First Light à offrir un programme d'activités en langue autochtone, un camp sur les langues et la culture, ainsi qu'une bibliothèque communautaire en langue autochtone. Cette programmation sera offerte en mi'kmaq, en innu-aimun et en inuktitut. Patrimoine canadien a également versé 150?000 dollars pour l'amélioration des activités tenues au Centre for Performance and Creativity, grâce à un nouvel équipement, à de nouvelles capacités de diffusion en direct et à une unité de stockage sur mesure pour entreposer l'équipement en toute sécurité. En outre, First Light a reçu plus de 45?000 dollars dans le cadre du volet des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité du gouvernement du Canada. Ce financement servira à l'installation de deux portes et de toilettes accessibles, ce qui améliorera l'accès des personnes handicapées et leur participation aux activités offertes par le First Light St. John's Friendship Centre.

« Les langues autochtones font partie intégrante de la culture des Premières Nations, des Métis et des Inuit. First Light fournit un espace et une programmation qui permettent aux Autochtones en milieu urbain de la région de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues. Chaque spectacle, conversation et atelier tenu dans une langue autochtone à First Light et ailleurs est un pas de plus sur le chemin de la réconciliation. Je souhaite tout le meilleur au centre dans la revitalisation de la culture autochtone. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce au Fonds pour l'accessibilité, nous aidons des organisations de tout le pays à créer des espaces plus accessibles. Les fonds versés au First Light St. John's Friendship Centre permettront aux artistes et aux publics autochtones et non autochtones en situation de handicap d'accéder au centre et de prendre part à la vie culturelle et sociale de la dynamique communauté de St. John's. Ce genre de projet à incidence élevée nous rapproche de notre objectif de créer des communautés plus inclusives partout au Canada. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Le First Light St. John's Friendship Centre offre un espace indispensable où les personnes autochtones et non autochtones peuvent se rassembler, créer, collaborer et apprendre. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les membres de nos communautés pourront renouer avec leurs langues autochtones, les apprendre et les parler. Avec le nouvel équipement de pointe au centre, nous n'avons aucun doute que First Light pourra poursuivre son travail positif à St. John's et ailleurs. »

- Joanne Thompson, députée de St. John's-Est

« First Light est honoré de recevoir le soutien du gouvernement du Canada. À First Light, nous accordons beaucoup de valeur au lien intrinsèque entre les langues autochtones, la terre et l'identité culturelle. Il est essentiel de préserver et de revitaliser nos langues traditionnelles pour protéger notre patrimoine et le transmettre aux générations futures. Grâce au financement généreux de Patrimoine canadien et d'Emploi et Développement social Canada, nous avons les moyens de progresser par rapport à notre engagement de revitaliser les langues autochtones, de favoriser un lien significatif avec la terre et de faciliter les expériences d'apprentissage sur le terrain. »

- Stacey Howse, directrice générale, First Light St. John's Friendship Centre

Faits en bref

Créé en 1983, le First Light St. John's Friendship Centre est un organisme sans but lucratif voué aux arts autochtones. Il est situé à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Il sert la communauté urbaine autochtone et non autochtone en lui offrant une programmation et des services axés sur la revitalisation, le renforcement et la célébration des cultures et des langues autochtones, dans un esprit de confiance, de respect et d'amitié.

Le First Light Centre for Performance and Creativity offre de réelles possibilités de développement, de production et de représentation d'artistes dans sa salle de concert de 550 places, ainsi que dans une salle polyvalente spacieuse utilisée pour divers programmes artistiques et culturels autochtones. Les activités du Centre for Performance and Creativity attirent normalement plus de 7?500 membres du public chaque année.

First Light reçoit des fonds de Patrimoine canadien depuis 1991-1992, ainsi que des fonds du Volet des langues autochtones depuis 2017-2018. Le Programme des langues et cultures autochtones a comme objectif de soutenir les efforts des peuples autochtones à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer les langues et les cultures autochtones.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) soutient l'amélioration des conditions matérielles des arts, du patrimoine, de la culture et de l'innovation créative. Le FCEC appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels. Les résultats à long terme du FCEC permettront aux Canadiens et Canadiennes de valoriser les espaces artistiques et patrimoniaux de leur collectivité et d'y avoir accès pour la création, la collaboration, la présentation, la préservation et l'exposition.

Le Fonds pour l'accessibilité (FA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui soutient des projets dans tout le Canada avec l'objectif d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes handicapées dans les collectivités et sur le marché du travail. Les projets financés dans le cadre du FA aident des milliers de Canadiens et de Canadiennes à profiter des programmes, des services et des possibilités d'emploi au sein de leur collectivité et sur leur lieu de travail.

