Bitume Québec se donne un nouveau président à l'issue de ses assises annuelles

SAINT-SAUVEUR, QC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Réunis en congrès au manoir Saint-Sauveur dans les Laurentides, les acteurs de l'industrie du bitume, de la construction et de l'entretien des routes ont procédé à l'élection d'un nouveau président en la personne de monsieur Serge Lefebvre ing. dont le terme sera de deux ans. Celui-ci succède à monsieur Tytus Zurawski qui a occupé la présidence pendant deux ans et demi.

Doté d'une longue expérience du domaine de l'entretien des routes et de la construction routière, monsieur Lefebvre apporte un exceptionnel bagage professionnel accumulé au fil des ans et qui lui confère une fine compréhension des multiples enjeux reliés à tout l'écosystème du réseau routier québécois. Jouissant d'une solide réputation dans l'industrie des routes, monsieur Lefebvre entend défendre âprement, avec ses collègues du bureau exécutif et du conseil d'administration, les grands dossiers que confrontent les membres de l'association aux chapitres, notamment, du maintien des actifs, du programme d'aide à la voirie locale (PAVL), du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TRCQ), ainsi que des grands projets d'infrastructures.

Par-dessus tout, Bitume Québec veut renforcer son plaidoyer en faveur de la publication plus hâtive des appels d'offres, soit, idéalement, dans les derniers mois d'une année en cours, afin de pleinement réaliser les contrats qui en découlent le printemps suivant; dès que le temps et la température plus cléments sont au rendez-vous.

« C'est là la seule façon de consacrer la qualité de nos travaux qui sont alors exécutés dans des conditions nettement optimales » a dit monsieur Lefebvre, tout en déplorant que seulement 50 % des 32 000 kilomètres du réseau routier supérieur soit en bon état malgré les efforts d'investissements routiers consentis ces dernières années. Pour le nouveau président de l'organisme, la croissance du déficit de maintien d'actifs qui évolue à raison de 11 % par année se dirige vers le plateau des 17,5 milliards de dollars (17,5G $) en 2027; constat partagé par le Vérificateur général du Québec (VGQ) dans son récent rapport qui souligne en la matière l'absence au MTMD d'un modèle de projection ni de cible de réduction.

Interpelé par les impacts des changements climatiques sur l'environnement, le président de Bitume Québec s'est déclaré enthousiasmé par l'originalité et l'ampleur des travaux réalisés en marge de la mise en place par une première cohorte d'entreprises pleinement investies dans la démarche, depuis bientôt une année, du tout premier Plan d'action climatique (PAC) de l'association.

Monsieur Lefebvre a conclu en précisant que les conclusions des travaux de cette première cohorte seront rendu publics très prochainement et engendreront à coup sûr un impact bénéfique en termes d'écoresponsabilité, dans la mesure où les avancées de ce plan permettront de lier la stratégie commerciale de l'industrie à la prise en compte des impacts climatiques et des efforts consentis de réduction des GES.

Poursuivant la tradition, Bitume Québec a profité du congrès pour remettre un Prix Hommage au Professeur Émérite Daniel Perraton du Département de génie de la construction de l'ÉTS, en reconnaissance des avancées technologiques découlant de ses multiples recherches sur les intrants des enrobés bitumineux; travaux qui ont fait école sur le plan international, faisant de lui une sommité mondiale dans le domaine.

