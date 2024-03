PATRIMOINE RICHARDSON ANNONCE LA NOMINATION DE KEVIN SHUBLEY AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT, STRATÉGIE D'ENTREPRISE ET ANALYSE





TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Patrimoine Richardson annonce, à compter d'aujourd'hui, la nomination de Kevin Shubley au poste de vice-président, stratégie d'entreprise et analyse.

Fort d'une expérience professionnelle de plus de 30 ans, M. Shubley a acquis une grande expertise dans la gestion de patrimoine, l'exécution stratégique, la gestion du changement, la création de produits d'investissement, ainsi que l'implémentation de plateformes technologiques.

M. Shubley a récemment occupé le poste de vice-président, responsable des initiatives stratégiques, au sein de Gluskin Sheff & Associates. Auparavant, il a travaillé à la Banque TD, où il a gravi les échelons en assumant diverses responsabilités. Dans son dernier emploi, il était à la tête d'un secteur d'activité qui gérait plus de 37 milliards de dollars d'actifs sous gestion, pour le compte de clients très fortunés et institutionnels.

«?Kevin est un ajout de taille à notre équipe de direction?», s'enthousiasme Dave Kelly, le nouveau directeur de l'exploitation de Patrimoine Richardson. «?Après avoir travaillé ensemble au sein de Gluskin Sheff et à la Banque TD pendant de nombreuses années, j'ai pu constater en personne tout ce qu'il est capable d'accomplir.?Son expérience en matière de résultats financiers constitue une source d'inspiration. Je suis convaincu qu'il nous aidera à promouvoir notre programme afin d'atteindre nos objectifs ambitieux.?»

Dans le cadre de ses fonctions, M. Shubley s'appuiera sur l'élan que l'entreprise a pris à la suite de sa transformation numérique. Avec son équipe, il entend intensifier les initiatives déjà entreprises, afin que les conseillers disposent de la veille stratégique nécessaire pour répondre aux besoins de leur clientèle et élaborer des stratégies encore plus solides.

Le président-directeur général de Patrimoine Richardson, Kish Kapoor, a déclaré : «?M. Shubley perçoit les possibilités qui s'offrent à nous et croit en notre vision. Nous sommes heureux que des personnes comme Kevin soient attirées par le nom qui figure sur notre porte et décident de faire partie de l'aventure.?»

Kevin Shubley a quant à lui indiqué : «?J'ai été attiré par la culture clanique de Patrimoine Richardson, qui se distingue nettement par son approche axée sur les conseillers, son esprit entrepreneurial et sa capacité à nouer des liens étroits avec les clients. Je suis impatient de commencer à travailler et d'aider Patrimoine Richardson à devenir la référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients.?»

À PROPOS DU GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 36.2 milliards de dollars d'actifs gérés (au 29 février 2024) et 22 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler), un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

