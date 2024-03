Dévoilement des événements-voyages 2024 de Vélo Québec





À la découverte du Québec à vélo, à l'occasion de la Petite Aventure et du 30e Grand Tour!

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Cet été, Vélo Québec Voyages invite jeunes et moins jeunes à vivre l'expérience inoubliable de la Petite Aventure et du Grand Tour, pour découvrir le Québec sur deux roues et partager des moments précieux entre passionné?es de vélo.

La Petite Aventure, en Montérégie

Du 29 juin au 1er juillet prochain, la 27e édition de la Petite Aventure, présentée par le Lait, se déroulera en Montérégie. Au départ d'Huntingdon, les participant?es auront l'occasion de découvrir les charmes et attraits de cette superbe région, en passant par Saint-Antoine-Abbé, Ormstown, Sainte-Étienne-de-Beauharnois et Sainte-Barbe. Ce rendez-vous cycliste familial promet un week-end rempli de kilomètres à vélo - entre 15 km et 90 km par jour, selon l'expérience recherchée -, un village animé et des activités pour tous les goûts. Le forfait comprend : les itinéraires, les repas, le camping, l'encadrement sur route... Bref, un trois jours tout inclus à vélo! Il est aussi possible d'opter pour la formule Tour d'un jour, la journée du dimanche 30 juin.

En s'inscrivant d'ici le 1er avril , les participant?es pourront obtenir une participation GRATUITE au Tour de l'Île de Montréal : https://www.veloquebecvoyages.com/destination/petite-aventure/

Le 30e Grand Tour, en Outaouais

Cette année le Grand Tour, présenté par le Lait au chocolat, célébrera son 30e anniversaire dans la région de l'Outaouais. Du 3 au 8 août, au départ de Plantagenet, en Ontario, les cyclistes rouleront entre 30 km et 150 km par jour, selon leur préférence. En plus d'un parcours plus accessible que jamais, l'événement propose plusieurs belles nouveautés en 2024 : la possibilité de dormir sur le site la veille du départ, des navettes « Journée de congé de vélo » qui permettent de se rendre au prochain village sans rouler, la possibilité d'ajouter un bagage supplémentaire, une sélection bonifiée de tentes louées, etc. Le forfait comprend : les itinéraires, les repas, l'hébergement, l'encadrement sur route, et bien plus encore. Le Grand Tour est offert en formule 1, 3 ou 6 jours, en forfait Sous les étoiles (camping) ou en forfait Sous la couette (hébergement en hôtel).

En s'inscrivant d'ici le 1er avril , les participant?es pourront profiter du TARIF DE LANCEMENT : https://www.veloquebecvoyages.com/destination/grand-tour/

À propos du Grand Tour et de la Petite Aventure

Le Grand Tour et la Petite Aventure sont des événements de Vélo Québec Voyages créés respectivement en 1994 et en 1996. Ils font figure d'incontournables dans l'offre de voyages événementiels à vélo au Québec. Les événements sont présentés par les Producteurs de lait du Québec, en partenariat avec Décathlon et Siboire Microbrasserie, en plus de compter sur la collaboration des régions et municipalités qui les accueillent fièrement.

À propos de Vélo Québec

Fondée en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

26 mars 2024 à 08:00

