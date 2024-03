ZTE présente des produits et des solutions entièrement optiques favorisant les innovations sur le plan du câble turbocompresseur pour fibres FTTx lors du salon FTTH Conference 2024





BERLIN, 26 mars 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, a participé avec succès au salon FTTH Conference 2024 à Berlin, en Allemagne. L'événement regroupait des décideurs, des leaders d'opinion, des dirigeants d'entreprise et des investisseurs de l'industrie des communications optiques.

En tant que leader mondial des parts de marché de la technologie de réseau optique passif 10G, ZTE a présenté une solution combinée PON 50G, PON 10G PON et GPON pour soutenir l'évolution en douceur de trois technologies de réseau optique passif. La solution partage le même ODN et la même plateforme, résout les problèmes associés aux coûts de construction élevés, à l'occupation de grands espaces dans les bureaux centraux et à la complexité du câblage à fibre optique et s'attaque aux difficultés touchant l'exploitation et la maintenance en cours d'évolution.

En ce qui concerne le déploiement d'ODN en Europe, ZTE fournit la solution ODN Light, qui fait appel aux réseaux de câbles de fibres optiques préterminés, sans épissure, prêts à l'emploi et visibles. Cette solution rend le réseau de distribution optique (ODN) visible et gérable et réduit considérablement les dépenses liées au fonctionnement.

Pour améliorer la couverture des signaux Wi-Fi à la maison, ZTE présente une solution pour la maison connectée novatrice, qui comprend XGS-PON ONT, Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi&FTTR et la plateforme de gestion SCP (Smart Cloud Platform).

La boîte montée sur OTN de 800G de ZTE est spécialement conçue pour les scénarios touchant le réseau Ethernet métropolitain et la plateforme d'interconnexion du centre de données. Grâce aux modules enfichables 800G, un seul châssis peut atteindre une capacité de 12,8 Tbit. La conception réduit les besoins en locaux pour l'intégration photoélectrique de 73 %. WebGUI remplace l'Element Management System (EMS), améliorant ainsi l'interface utilisateur et les capacités de gestion. De plus, la consommation d'énergie est réduite à 0,1 W par gigabit. La boîte compacte montée sur OTN de 1.2U offre un accès multiservice et peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les boîtes de commutation à haute densité et à faible teneur en carbone de ZTE offrent une remarquable capacité de commutation de 4,8 Tbit à une hauteur compacte de 1U. Ils sont dotés de divers types de ports pour s'adapter à différents scénarios de réseautage. Une structure de pointe améliore l'efficacité de la dissipation de la chaleur de 30 %, assurant ainsi un rendement optimal. De plus, la consommation d'énergie est remarquablement peu élevée (0,1 W par Gbit).

Android TV et la plateforme RDK connectée sur terminal enrichiront le contenu vidéo et l'écologie. Grâce à une coopération approfondie avec différents partenaires respectueux de l'environnement, ZTE pourrait offrir divers contenus et applications de Google, Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

ZTE se classe au premier rang sur le plan des parts de marché du protocole Internet connecté sur terminal. Depuis 2021, ZTE se classe au premier rang pour le nombre d'utilisateurs d'Android TV nouvellement activés.

Le ZTE figure au premier rang pour les envois de réseaux optiquex passifs (PON) destiné à l'équipement des locaux d'abonné et de ligne d'accès numérique (DSL) pour équipement des locaux d'abonné (CPE), selon le nouveau rapport Broadband Access & Home Networking Quarterly de Dell'Oro Group publié au quatrième trimestre de 2023.

Des serveurs à haut rendement ont également été mis en valeur, dans le but d'établir une solide infrastructure infonuagique pour l'économie numérique.

Propulsée par ses produits et services déployés dans plus de 160 pays, ZTE s'engage à faire progresser l'innovation technologique. Grâce à une étroite collaboration avec des partenaires de l'industrie, l'entreprise demeure déterminée à répondre aux besoins fondamentaux des exploitants et des utilisateurs finaux, en offrant des solutions de connectivité à large bande de premier ordre.

