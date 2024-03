Le CN publie sa nouvelle Politique guidant ses relations avec les Autochtones





MONTRÉAL, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : CNR) (NYSE : CNI) Sur la base de son engagement à l'égard de la réconciliation et de l'engagement avec les Autochtones, le CN a publié aujourd'hui sa nouvelle politique intitulée « Politique du CN guidant nos relations avec les Autochtones ».

Dans le cadre de cette politique, le CN construit des fondations qui reposent sur cinq principes directeurs :

La sensibilisation à la culture et l'engagement du personnel

Le personnel et l'emploi

L'engagement et les relations communautaires

La réconciliation économique

La protection de l'environnement et la sécurité



« Le CN est profondément engagé vers la réconciliation et à la poursuite de la collaboration avec les communautés autochtones sur l'ensemble de son réseau. Cette nouvelle Politique du CN guidant nos relations avec les Autochtones est une occasion de croissance, de compréhension et de changement positif. En reconnaissant notre passé et en assumant nos responsabilités, nous posons des bases plus solides pour continuer à développer des relations respectueuses, durables et mutuellement bénéfiques avec les Autochtones. »

- Olivier Chouc, Premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques



Le CN a pour priorité de renforcer nos liens, d'établir et d'entretenir des relations mutuellement avantageuses et de créer des occasions économiques pour travailler à la réconciliation. Le CN dispose d'une équipe de directeurs, comprenant des représentants autochtones et régionaux, chargée de mener ce travail. Cette équipe engage de manière proactive avec les communautés afin de développer et d'entretenir des relations solides et respectueuses avec celles-ci à travers le Canada. Le CN reconnaît qu'une grande partie de ce travail doit commencer à l'intérieur de l'entreprise, c'est pourquoi cette équipe travaille également en étroite collaboration avec de nombreux départements du CN dans le cadre de la mise en oeuvre de cette nouvelle politique.

« Cette nouvelle politique n'est qu'un élément du travail global entrepris par le CN pour établir des relations solides et significatives avec les Autochtones. Nous continuons à travailler à l'élaboration de notre tout premier Plan d'action pour la réconciliation. Ce plan présentera des initiatives spécifiques et mesurables, créant ainsi un véritable point de repère qui permettra au CN de suivre sa performance et son progrès. Nous sommes impatients de partager notre Plan d'action pour la réconciliation dans le courant de l'année. »

- Mélanie Allaire, Cheffe aux Relations avec les Autochtones



C'est avec respect que nous reconnaissons que notre chemin de fer a été construit et continue d'opérer sur de nombreux territoires traditionnels et terres visées par un traité avec les peuples autochtones. L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle étape dans le cheminement du CN vers la réconciliation et fait suite à la publication en décembre 2023 d'une Reconnaissance par le CN du rôle historique joué par les chemins de fer en tant qu'instruments des politiques coloniales, ainsi que des répercussions intergénérationnelles que ces politiques ont eues sur les communautés autochtones.

À propos du CN

S'étendant sur 20 000 milles, le réseau du CN circule à l'intérieur ou à proximité de près de 230 terres de réserve de plus de 120 Premières Nations et peuples métis au Canada, et de sept communautés tribales aux États-Unis.

Sources:

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Directeur Affaires publiques et Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692

[email protected] 514 399-0052

[email protected]

26 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :