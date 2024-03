« Pas dans nos rangs », une campagne de recrutement créative pour séduire les futures recrues du Service de police de Laval





LAVAL, QC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le Service de police de Laval (SPL) sort des sentiers battus en lançant dès aujourd'hui sa nouvelle campagne de recrutement «?Pas dans nos rangs?». Déterminé à attirer les aspirants policiers et policières au sein de son organisation, le SPL introduit une perspective unique dans le paysage traditionnel du recrutement policier. L'approche préconisée est claire : écarter toute composante qui fait obstacle aux valeurs fondamentales du corps policier lavallois. Au SPL, il n'y a pas de place pour l'individualisme, pas d'espace pour l'insouciance, ni pour la routine. Les individus qui cherchent l'action, valorisent l'esprit d'équipe et font preuve de courage sont invités à rejoindre les rangs de l'organisation policière. À première vue, l'usage de la négation peut surprendre, une intention consciemment réalisée. «?Pas dans nos rangs?» repose sur la volonté du SPL d'assumer pleinement son identité et de recruter des candidats qui l'incarnent pour desservir au mieux les citoyens lavallois.

«?Notre appel est destiné à ceux guidés par l'envie de contribuer positivement, prêts non seulement à endosser l'uniforme avec fierté et à vivre l'adrénaline du quotidien, mais aussi à incarner nos valeurs. Nous avons osé sortir du cadre habituel, car la valorisation de la fonction policière passe également par une image plus moderne. En ce sens, cette campagne incarne notre courage de faire les choses autrement, en adaptant notre message pour être en phase avec les réalités actuelles. On affirme notre identité de manière plus énergique, pertinente et accessible, surtout aux yeux des jeunes générations, dans le but d'attirer chez nous, à Laval, les meilleurs talents?» déclare avec enthousiasme, Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

Ce nouveau concept dévoile une allure renouvelée, une vivacité foncièrement endossée, à l'image des futures recrues policières que le Service souhaite interpeller.

«?L'usage de couleurs vives, de superpositions dynamiques et d'images authentiques qui mettent en vedette des gens de notre Service de police saura capter l'oeil et attirer l'attention d'un public plus jeune qui vise une carrière policière. Dans un environnement compétitif comme celui avec lequel on compose, il a fallu faire preuve de créativité afin de se démarquer et mettre en lumière l'attractivité du SPL comme employeur?», affirme Natacha Gouveia, directrice Communications, Affaires publiques & Pratiques policières au Service de police de Laval.

Appel aux candidats

Si vous vous sentez prêt à faire une différence réelle, à vous engager chaque jour au service de la sécurité et du bien-être de la communauté lavalloise, à vivre votre carrière dans un service de police reconnu pour son esprit de famille, sa proximité et un quotidien rempli d'action, le Service de police de Laval veut vous accueillir dans ses rangs. À Laval, les recrues policières sont affectées à la patrouille dès leur embauche, le salaire d'entrée est supérieur à la moyenne des autres services de police et les opportunités d'avancement de carrière sont nombreuses.

Les aspirants policiers et policières peuvent poser leur candidature en tout temps en visitant le laval.ca/police.

