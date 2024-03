nexspace nomme un responsable des ventes





nexspace, société spécialisée dans les centres de données, annonce aujourd'hui la nomination de Muzaffer Ege au poste de directeur des ventes, tandis que la société continue d'étoffer sa structure de gestion avec des leaders éprouvés de l'industrie.

Cette nomination est la dernière étape en date pour nexspace, qui continue à capitaliser sur les opportunités créées par la demande croissante de capacité de stockage de données à proximité des utilisateurs finaux, à la « périphérie » des réseaux numériques.

Muzaffer Ege dirigera la stratégie commerciale de nexspace pour l'ensemble du portefeuille de sites actuel et futur, en se concentrant sur la croissance de notre clientèle en Allemagne, en Autriche et en Suisse, tout en améliorant le profil de marché de nexspace.

Muzaffer a construit une carrière de 24 ans sur le marché des centres de données, développant une expérience commerciale et technique spécialisée, ainsi qu'un large réseau de relations avec les clients. Muzaffer a notamment travaillé chez InterXion Germany GmbH, TELEHOUSE Deutschland GmbH et NTT Global Data Centers EMEA GmbH. Il rejoint Beyond.pl, un fournisseur européen de centres de données, où il était directeur des ventes internationales. Il a commencé à travailler pour nexspace le 1er mars 2024.

Holger Sievers, directeur général de nexspace, déclare :

« La nomination d'une personne du calibre de Muzaffer témoigne de la force et du potentiel de la plateforme nexspace. Muzaffer apporte à son rôle une connaissance approfondie du marché et une grande expérience de la vente et va nous aider à atteindre notre prochaine phase de croissance, en captant la demande de services de centres de données des entreprises de taille moyenne, ainsi que d'autres entreprises stratégiques, y compris des sociétés de cloud computing, de contenu et de télécommunications. »

À propos de nexspace

nexspace est une société de centres de données nouvellement créée desservant la région allemande, autrichienne et suisse (DACH), avec un accent particulier sur les services de colocation. nexspace s'adresse aux entreprises qui recherchent des solutions de stockage de données et d'informatique robustes, sécurisées et fiables. Nos centres de données sont conçus pour répondre au besoin croissant de traitement et de stockage de données à proximité de zones économiques clés, sans aucun compromis sur la qualité de service.

nexspace est profondément engagé dans le développement durable, en mettant l'accent sur l'intégration de sources d'énergie renouvelable et de systèmes avancés à faible consommation d'énergie au sein de nos installations. Cet engagement s'inscrit non seulement dans notre volonté d'être une entreprise citoyenne, mais garantit également des solutions rentables pour nos clients.

www.nexspace.de

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 mars 2024 à 03:00

