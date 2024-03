B2Broker investit 5 millions USD dans B2Trader, la plateforme de courtage de prochaine génération





Le marché des cryptomonnaies est en pleine croissance, avec le bitcoin qui atteint des sommets historiques et la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies qui dépasse les 2,37 milliards USD. Cette évolution coïncide avec l'introduction de la réglementation MiCA, qui entrera en vigueur le 30 juin 2024, et qui sera suivie d'une autre vague le 30 décembre 2024, dans le but d'accroître la crédibilité et la transparence des cryptomonnaies et de favoriser leur adoption à une plus large échelle.

Avec plus de 20?000 pièces et jetons et une base d'utilisateurs de plus de 300 millions de courtiers, contre 128 paires de devises et environ 50 millions de courtiers sur le marché des changes, les cryptomonnaies apparaissent comme une option de trading plus attrayante. Leur expansion est alimentée par leur large adaptation aux secteurs de la finance, de la technologie financière, des paiements et autres. Elle s'explique également par l'introduction de modèles commerciaux innovants au moyen de diverses technologies comme les solutions L2 et les protocoles blockchain.

Pour répondre à la demande croissante de trading de cryptomonnaies, les sociétés de courtage recherchent activement des solutions leur permettant de pénétrer sur le marché. En réponse à cette demande, B2Broker vient d'annoncer le lancement de la B2Trader Brokerage Platform (BBP), une solution de courtage de cryptomonnaies conçue pour aider les entreprises à exploiter cette tendance croissante et à générer des revenus plus rapidement que jamais !

Qui peut bénéficier de B2Trader ?

B2Trader est une solution puissante pour les courtiers en cryptomonnaies (CFD et dérivés), les courtiers de gré à gré, les courtiers de change, les courtiers multi-actifs et multi-marchés, les teneurs de marché, les fournisseurs de liquidités, les systèmes de paiement, et même les banques, pour suivre les tendances du marché et pénétrer cette industrie à la croissance la plus rapide.

Voici comment chaque modèle d'entreprise peut utiliser la plateforme BBP :

Courtiers de change

B2Trader peut être un excellent complément à tout courtier de change. Outre les plateformes de courtage traditionnelles (MT4, MT5, cTrader, etc.) qui traitent principalement des actifs tels que les devises, les cryptomonnaies, les indices boursiers et les métaux précieux pour les transactions de trading sur marge ou sous forme de CFD, vous pouvez ajouter B2Trader pour offrir exclusivement des opérations au comptant de cryptomonnaies, attirer un nouveau segment de courtiers de cryptomonnaies intéressés par la livraison physique ou la propriété, et générer des revenus par le biais de commissions, de majorations et d'une gestion efficace des risques.

En outre, BBP offre une solution aux courtiers de change réglementés qui leur permet de séparer leurs transactions d'actifs numériques sous une licence différente, ce qui favorise la diversification stratégique et maintient un avantage concurrentiel sur le marché d'aujourd'hui.

Courtiers en cryptomonnaies

Les courtiers qui se concentrent sur le trading de CFD sur les cryptomonnaies, qui utilisent les cryptomonnaies à titre de garantie et qui offrent un mélange de CFD de devises et de cryptomonnaies peuvent utiliser B2Trader pour améliorer leurs solutions existantes grâce au trading au comptant sur les cryptomonnaies.

Compte tenu de la nature concurrentielle de la fidélisation et de l'acquisition des clients, l'absence d'options de trading au comptant sur les cryptomonnaies pourrait inciter les clients à rechercher des services ailleurs. L'intégration de B2Trader constitue donc un avantage stratégique pour les sociétés de courtage, leur permettant de s'adapter rapidement aux tendances du marché, d'offrir le trading au comptant de cryptomonnaies (option très demandée) et de répondre aux attentes des clients.

Teneurs de marché

Les teneurs de marché ont la possibilité d'utiliser B2Trader pour accéder à de multiples bourses, consolider efficacement leurs liquidités, obtenir des spreads compétitifs, optimiser la tarification et permettre un routage intelligent de l'exécution sur différents sites.

Fournisseurs de liquidités

L'ajout de cryptomonnaies à votre offre d'actifs augmente considérablement votre attrait vis-à-vis des courtiers, des fonds spéculatifs et des traders professionnels. B2Trader rationalise ce processus, en vous dotant des outils essentiels pour étendre votre portée sur les marchés et accélérer vos gains.

EMI, systèmes de paiement et banques

Pour les EMI, les prestataires de services de paiement et les banques, B2Trader offre un avantage stratégique en permettant une gestion diversifiée des actifs, la surveillance et la création de pools de liquidités. La plateforme permet à ces entités d'ajouter des services de cryptomonnaie à leurs opérations existantes, de compenser toutes les transactions, d'offrir des comptes de cryptomonnaies et de favoriser les échanges instantanés.

En tant que passerelle vers la cryptomonnaie et ses tendances en plein essor, BBP offre des opportunités illimitées. Grâce à son API complète et à un ensemble exhaustif de composants et de modules essentiels, B2Trader s'intègre de manière transparente à n'importe quel modèle d'entreprise.

Haute vitesse, haute efficacité et haute technologie

B2Trader est conçue pour les courtiers de niveau entreprise afin de desservir les marchés financiers modernes. Même dans sa configuration la plus basique, la plateforme gère 3?000 instruments de trading et peut traiter jusqu'à 3?000 requêtes par seconde. Elle offre des données en temps réel sur les marchés, est mise à jour toutes les 100 ms et exécute les ordres de façon ultrarapide (à partir de 1 ms). Ces performances peuvent encore être améliorées en augmentant les ressources cloud et les capacités de calcul.

« Aujourd'hui, B2Broker est un nom de premier plan dans l'industrie de la technologie financière. Nous avons commencé à opérer dans l'industrie des devises en 2014 et nous développons des solutions pour l'industrie de la cryptomonnaie depuis 2017. B2Broker a obtenu de multiples prix et reconnaissances, et nos années d'expérience nous ont permis de comprendre ce dont le marché a exactement besoin.

C'est dans cette optique que nous avons créé B2Trader. Cela représente notre réponse aux tendances changeantes de la finance. Nous avons consacré 18 mois de travail et plus de 5 millions de dollars au développement de B2Trader. BBP a été construite par notre équipe interne de 40 ingénieurs dévoués, chacun contribuant à une solution qui répond vraiment aux exigences des courtiers d'aujourd'hui. Au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons de doubler l'équipe et d'améliorer encore notre offre ! »

? Arthur Azizov, PDG et fondateur de B2Broker

Une pile technologique de pointe

BBP est axée sur la fiabilité, l'évolutivité et la sécurité, et utilise les outils et les protocoles les plus récents. Elle est hébergée sur AWS en raison de son infrastructure fiable, réduisant les risques liés au matériel. Elle utilise MongoDB et Amazon Redshift pour la gestion des données et inclut TradingView pour les informations sur les marchés.

Kubernetes et Docker prennent en charge les déploiements évolutifs, tandis que CloudFlare assure la protection DDoS. Le protocole FIX renforce l'efficacité et la fiabilité de B2Trader.

Des intégrations puissantes

Développée par B2Broker, B2Trader permet de puissantes intégrations. B2Broker offre une suite complète de produits, y compris une plateforme de trading, un système de gestion des opérations (OMS), un système de contrôle pré et post-négoce, un système de gestion des liquidités, une interface utilisateur de trading, la GRC, le back office, des portefeuilles blockchain pour le traitement et la collecte des pièces et des jetons, un système de gestion de la blockchain pour les paiements et règlements automatiques, des applications mobiles, des documents techniques, des protocoles API REST et FIX, des options avancées de marque blanche, et bien plus encore.

En outre, grâce à l'intégration avec le moteur de distribution de liquidités de cryptomonnaie Marksman, B2Trader simplifie l'administration et assure la mise à jour des marchés avec les données les plus récentes.

Avec Marksman, les courtiers en cryptomonnaies se connectent rapidement aux principales bourses en saisissant les identifiants API après l'ouverture d'un compte. Cela leur permet de créer divers pools de liquidités à partir de différentes bourses, d'assigner des règles d'exécution et de routage spécifiques, et de mettre en place des protocoles de basculement pour les paires et les pools de liquidités.

B2Trader est disponible en tant que solution clé en main ou à des fins d'intégration avec n'importe quelle solution de GRC via l'API REST. Contactez l'équipe de ventes ou votre gestionnaire de compte, essayez la démo gratuite et lancez votre commerce de trading au comptant de cryptomonnaies en seulement une semaine !

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mars 2024 à 20:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :