La ministre Guilbault en action pour le transport des personnes en situation de handicap

QUÉBEC, le 25 mars 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la mise en place d'un comité consultatif sur le transport des personnes en situation de handicap. Ce groupe sera présidé par le député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental de la ministre, M. Sébastien Schneeberger.

Les principaux thèmes qui seront abordés toucheront entre autres le financement, le rôle des municipalités et des MRC, l'accessibilité des modes de déplacement, la main-d'oeuvre et les formations.

Le comité aura le mandat de discuter des enjeux reliés au transport adapté et ainsi recommander des pistes de solution. Il sera notamment question de revoir l'encadrement financier, réglementaire et organisationnel du transport collectif destiné aux personnes en situation de handicap. La première rencontre s'est tenue aujourd'hui et sera suivie de quatre rencontres thématiques. Un rapport sera produit à la fin de l'année 2024.

Les services de transport adapté sont essentiels au maintien de l'autonomie des personnes en situation de handicap et contribuent à favoriser leur participation active à la communauté, notamment en leur permettant d'accéder à leur travail, à divers services et à leurs activités. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle son appui aux services de transport adapté et en bonifie le financement afin de s'assurer de la disponibilité des services offerts. À cet effet, une somme de 285,6 millions de dollars sur cinq ans est prévue dans le cadre du budget 2024-2025. Cet investissement s'ajoute à ceux déjà prévus, portant l'aide au transport adapté à plus de 780 millions de dollars sur cinq ans.

« Le transport adapté a fait l'objet de nombreux échanges dans le cadre de ma vaste tournée sur la mobilité. Nous avons déjà ciblé certaines pistes de solution, mais toujours à l'écoute des utilisateurs des services de transport adapté, et faisant suite à une demande qu'ils portaient, ce nouveau comité de travail, présidé par mon adjoint gouvernemental, Sébastien Schneeberger, nous permettra de mieux moduler l'offre de service de transport en fonction des attentes exprimées. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureux que ma collègue ait mis en place ce comité afin de s'attarder de près à l'amélioration des services de transport au bénéfice des personnes en situation de handicap. C'est un élément important pour assurer une pleine participation sociale des personnes vivant avec un handicap. Je suivrai avec attention l'évolution des travaux ainsi que les recommandations qui en découleront. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Avec ce comité, nous allons travailler sur des solutions constructives afin d'améliorer considérablement la dispensation de services. Nous comprenons que le système actuel présente des lacunes, mais je suis convaincu que tous ensemble, nous trouverons des façons d'améliorer les services de transport adapté pour le mieux-être des personnes en situation de handicap. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et de la Mobilité durable

Le comité est constitué des membres suivants :

Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ)

Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH);

Association des taxis des régions du Québec (ATRQ);

Association des transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ);

Association du transport urbain du Québec (ATUQ);

Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN);

Fédération des transporteurs par autobus (FTA);

Fédération québécoise des municipalités (FQM);

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);

Ministère de l'Éducation (MEQ);

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS);

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD);

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ);

Réseau de transport métropolitain (exo)

Union des municipalités du Québec (UMQ);

Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ);

Programme de subvention au transport adapté (PSTA)

Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles (PSVCA)

Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec et du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes

Politique de mobilité durable - 2030

25 mars 2024 à 15:34

