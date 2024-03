Le Canada signe un accord bilatéral de près de 256 millions de dollars avec Terre-Neuve-et-Labrador pour améliorer les soins de santé sur trois ans





CORNER BROOK, NL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens veulent et méritent un système de santé leur offrant un accès rapide aux services de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit près de 200 milliards de dollars sur dix ans pour soutenir le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et l'honorable Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé un accord bilatéral prévoyant un investissement de près de 256 millions de dollars pour améliorer les services de santé et l'accès à ces derniers à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans le cadre de l'accord Travailler ensemble, le gouvernement du Canada versera près de 256 millions de dollars afin d'appuyer le plan d'action triennal de Terre-Neuve-et-Labrador visant à améliorer son système de santé. Ce plan prévoit les éléments suivants :

Améliorer l'accès aux services de santé familiale. Améliorer l'accès aux soins primaires en continuant de former de nouvelles équipes de soins familiaux (disponible en anglais seulement), en créant des centres de soins d'urgence pour desservir la région nord-est d'Avalon et en créant des nouveaux postes pour mettre en oeuvre le modèle de services de santé communautaires pour les enfants et les jeunes (disponible en anglais seulement).





Accroître les effectifs et les services de santé pour réduire les arriérés . Mettre en place des modèles de soins permettant de réduire les arriérés chirurgicaux et d'améliorer l'accès aux services de santé, notamment en développant la chirurgie orthopédique à Carbonear ; Soutenir des modèles de soins qui permettent aux prestataires de soins de santé, y compris les pharmaciens, d'élargir leur champ d'action; Mettre à l'essai un nouveau programme d'assistants médicaux et en continuer d'augmenter le nombre de postes de sages-femmes dans toute la province; Augmenter le nombre de programmes d'incitation ciblés pour les postes difficiles à pourvoir et accroître les programmes visant à favoriser la rétention des travailleurs de la santé, y compris les programmes de soutien au développement de carrière; Ajouter des places pour la formation médicale de premier cycle et de nouveaux postes de résidence en médecine familiale pour les étudiants en médecine diplômés à l'étranger à l'Université Memorial.





Augmenter les services de santé mentale et de dépendances. Augmenter le nombre de personnes ayant accès à des équipes de santé mentale; Améliorer l'accès aux services pour les communautés rurales et autochtones et offrir des services communautaires, du soutien en matière de dépendances et des services innovants de santé mentale en ligne.





Moderniser les systèmes de données sur la santé. Augmenter le nombre de Terre-Neuviens et de Labradoriens qui peuvent accéder à leur dossier médical par voie électronique; Développer les soins virtuels pour les communautés rurales et éloignées; Mettre en place un centre de répartition des interventions d'urgence à l'échelle de la province.



Les progrès relatifs à ces initiatives et à ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont Terre-Neuve-et-Labrador rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Dans le cadre de ces nouveaux accords, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador travailleront de concert pour améliorer la manière dont les renseignements sur la santé sont recueillis, échangés, utilisés et communiqués à la population canadienne; simplifieront la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger; faciliteront la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada; et assumeront des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction de leurs besoins, et non de leur capacité à payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Autochtones, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires autochtones pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture. Le plan d'action de Terre-Neuve-et-Labrador est éclairé par la participation continue de ses partenaires autochtones et appuyé par les récentes discussions trilatérales impliquant le gouvernement fédéral. Tous les ordres de gouvernement prendront des décisions relatives à la santé dans leur administration respective d'une façon qui favorise le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer l'accès aux services de santé et obtenir des résultats tangibles pour tous les patients de la province, notamment en répondant aux besoins des communautés rurales, éloignées, autochtones et des autres populations mal desservies et défavorisées.

Citations

« Cet accord marque une avancée significative pour notre système de santé, promettant de meilleurs soins aux résidents et améliorant la résilience globale de notre infrastructure de soins de santé. Adapté aux besoins spécifiques de Terre-Neuve-et-Labrador, cet accord garantit des services de santé améliorés pour tous les résidents de la province. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Dans le cadre de l'accord Travailler ensemble, nous travaillons en partenariat avec Terre-Neuve-et-Labrador pour améliorer les services liés à la santé mentale et à la consommation de substances pour les habitants de toute la province, y compris les communautés autochtones. L'accord annoncé aujourd'hui est une étape importante dans nos efforts pour faire en sorte que tous les Canadiennes et Canadiens aient accès au soutien et aux services de qualité liés à la santé mentale et à la consommation de substances au moment où ils en ont besoin.»

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous sommes fiers de transformer les soins de santé à Terre-Neuve-et-Labrador en nous appuyant sur les recommandations de l'Accord sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous sommes reconnaissants des accords conclus avec le gouvernement fédéral, comme l'accord Travailler ensemble, qui nous permettent de tirer parti de ce que nous avons déjà accompli et de poursuivre la création d'équipes de soins familiaux, le recrutement de professionnels de la santé et l'augmentation des services de santé pour les résidents de la province. »

L'honorable Dr Andrew Furey

Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Notre gouvernement est déterminé à améliorer la santé et le bien-être de tous les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. Nos grands efforts de recrutement portent leurs fruits. Les équipes de soins familiaux et les soins virtuels permettent à un plus grand nombre de personnes d'obtenir les soins dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. Nous renforçons le soutien et l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour les personnes qui en ont le plus besoin. En collaborant avec nos partenaires fédéraux et nos intervenants, nous continuerons à jouer un rôle de premier plan dans la modernisation et la transformation des soins de santé, pour le plus grand bien de tous les Terre-Neuviens et Labradoriens. »

L'honorable Tom Osborne

Ministre de la Santé et des Services communautaires

« De la pointe des Torngats au port de St. John's, les Terre-Neuviens et les Labradoriens, jeunes et âgés, ont besoin de soins de santé de qualité. Ce plan permettra aux gens d'avoir accès aux soins dont ils ont besoin, dans les petites comme dans les grandes communautés. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits en bref

L'investissement du plan Travailler ensemble comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé. Le budget de 2023 donne un aperçu du plan du gouvernement du Canada d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de soins de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés; accroître le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances; moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : Dans le cadre des accords bilatéraux Travailler ensemble , les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du Canada . Le plan d'action triennal initial de Terre-Neuve-et- Labrador peut être consulté ici.

, les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du . Le plan d'action triennal initial de Terre-Neuve-et- peut être consulté ici. Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de ce financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances sont comprises dans les nouveaux accords bilatéraux Travailler ensemble .

. Le gouvernement travaille également avec les provinces et les territoires pour mettre en oeuvre un deuxième accord bilatéral axé sur l'aide donnée aux Canadiennes et aux Canadiens afin qu'ils vieillissent dans la dignité, près de leur domicile, et qu'ils aient accès à des soins à domicile ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprend les 2,4 milliards de dollars restants (600 millions de dollars par an pour les exercices 2023-2024 à 2026-2027) sur 4 ans prévus dans le budget de 2017 afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi que les 3 milliards de dollars (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028) sur 5 ans prévus dans le budget de 2021 pour les soins de longue durée afin d'appliquer les normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et de favoriser la stabilité des effectifs.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

25 mars 2024 à 13:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :