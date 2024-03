MARSHBERRY PUBLIE SES RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DES FUSIONS ET ACQUISITIONS EN 2023 POUR LES SECTEURS DE L'ASSURANCE, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'INVESTISSEMENT





L'offre et la demande : les stratégies de croissance axées sur les fusions et acquisitions évoluent.

WOODMERE, Ohio, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- MarshBerry, société internationale de conseil en fusions et acquisitions, au service des secteurs du courtage d'assurance et de la gestion de patrimoine, a publié ses rapports annuels sur le marché des fusions et acquisitions pour les secteurs de la distribution d'assurance et de l'investissement.

L'équipe de MarshBerry basée au Royaume-Uni, anciennement connue sous le nom d'IMAS Corporate Finance jusqu'à son acquisition par MarshBerry en 2023, publie à la fois le « rapport sur le marché de la distribution d'assurance - Structure et examen du marché des fusions et acquisitions », ainsi que le « rapport sur le secteur de l'investissement », depuis 2020. Ces rapports sont uniques sur le marché britannique et utilisent des données et des technologies exclusives pour offrir des informations clés aux courtiers et aux gestionnaires de patrimoine en 2024.

« Je crois fermement que la présentation de ces rapports de marché de pointe ne consiste pas seulement à rester en tête de la concurrence ; il s'agit de donner à nos clients les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées dans un paysage en évolution rapid, a déclaré John Wepler, PDG de MarshBerry. Notre engagement à fournir des informations complètes et opportunes sur le marché témoigne de notre dévouement à l'excellence et à la réussite de nos clients. »

Chaque rapport présente :

les points forts du marché et les observations clés ;

une analyse des fusions et acquisitions et des transactions en 2023 ;

des perspectives d'évaluation ;

les perspectives pour 2024 et au-delà.

« Basés sur plus de 20 ans de recherche, ces rapports détaillent les niveaux élevés et continus de consolidation du secteur qui ont lieu et examinent ce que cela signifie pour l'industrie, a commenté Olly Laughton-Scott, directeur général de MarshBerry. En tant qu'IMAS, nous avons aidé de nombreux propriétaires à atteindre leurs objectifs. Maintenant, en tant que MarshBerry, nous avons des capacités plus larges et nous sommes impatients de discuter avec les courtiers et les gestionnaires de patrimoine sur la façon dont nous pouvons les aider au mieux à atteindre leurs objectifs. »

Si vous avez des questions sur la façon dont MarshBerry aide les entreprises à définir leur stratégie, aux États-Unis ou en Europe, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui.

MarshBerry : aider les clients à apprendre, à s'améliorer et à réaliser de la valeur

Fondée en 1981, la société MarshBerry est un leader mondial des services de conseil financier et de consultation au service des entreprises de courtage en assurance et de gestion de patrimoine. Elle aide les clients à croître et à faire progresser leurs stratégies commerciales. Avec des sites en Amérique du Nord et en Europe, l'expertise sectorielle de MarshBerry repose sur des agents et des courtiers en assurance dommages, des sociétés d'avantages sociaux et des courtiers spécialisés, des partenaires en insurtech, des marchés de capitaux et des compagnies d'assurance, ainsi que des conseillers en investissements enregistrés, des sociétés de planification de la retraite et des compagnies d'assurance-vie. Les clients choisissent MarshBerry comme conseiller de confiance à chaque étape de la propriété pour les aider à construire, améliorer et maintenir la valeur grâce à des solutions de conseil financier (banque d'investissement, conseil en fusions et acquisitions, dette et levée de fonds, conseil en affaires), des solutions de conseil en croissance (croissance organique, agrégation, leadership, solutions de vente et de talent), ainsi qu'à l'intelligence de marché et à l'analyse comparative de la performance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MarshBerry.com.

Contact :

Lauren Byers, vice-présidente senior du marketing

Téléphone : + 1 440.392.6546

E-mail : [email protected]

25 mars 2024 à 10:48

