BYD a produit son 7 millionième véhicule à énergie nouvelle

Le 25 mars, BYD, premier fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle et de batteries d'alimentation, est devenu le premier constructeur automobile au monde à sortir son 7 millionième véhicule à énergie nouvelle, le DENZA N7, qui a été dévoilé dans son usine de Jinan en Chine, symbolisant un nouvel accomplissement révolutionnaire pour la marque.

BYD a atteint la production du millionième NEV en mai 2021 et a rapidement multiplié ce chiffre par trois en l'espace de 18 mois, puis a dépassé les 5 millions d'unités en seulement 9 mois supplémentaires. En seulement 7 mois, BYD a franchi le cap des 7 millions d'unités, démontrant une chaîne d'approvisionnement solide de bout en bout et l'effet d'échelle. En 2023, les ventes annuelles cumulées de NEV de BYD ont atteint 3,02 millions d'unités, consolidant ainsi son statut de leader mondial des ventes de NEV. Différents modèles issus de son vaste portefeuille de marques sont toujours restés en tête des ventes dans leurs catégories respectives.

S'engageant de manière proactive sur le marché international, BYD a rapidement étendu son empreinte mondiale en 2023, enregistrant une augmentation des ventes de voitures de tourisme à énergie nouvelle à l'étranger qui ont dépassé 240 000 unités, soit une croissance de 337 % en glissement annuel, ce qui en fait le premier exportateur chinois de véhicules à énergie nouvelle en 2023. À ce jour, les véhicules particuliers à énergie nouvelle de BYD ont été introduits dans 64 pays et régions du monde, grâce à des investissements stratégiques dans des usines de fabrication en Thaïlande, au Brésil, en Ouzbékistan et en Hongrie. Cette année, BYD devient également le partenaire officiel du Championnat d'Europe de Football 2024tm de l'UEFA, mettant en avant ses véhicules à énergie nouvelle sur la scène mondiale.

Pour l'avenir, BYD s'engage à élargir et à approfondir les stratégies de localisation de ses produits, de ses technologies et de la présence de sa marque sur les marchés internationaux, en continuant à diriger l'industrie automobile mondiale vers une ère plus écologique.

À propos de BYD

BYD est une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une vie meilleure. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD est aujourd'hui fière de la diversité de ses activités, qui couvrent l'automobile, le transport ferroviaire, les nouvelles énergies et l'électronique, et compte plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. De la production et du stockage de l'énergie à ses diverses applications, BYD se consacre à la fourniture de solutions énergétiques sans émissions qui réduisent la dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles. L'empreinte de ses véhicules à énergie nouvelle couvre désormais 6 continents, plus de 70 pays et régions, et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est une entreprise du Fortune Global 500 qui fournit des innovations à la poursuite d'un monde plus écologique.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une vie meilleure. Visant à accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto se concentre sur le développement de véhicules purement électriques et hybrides rechargeables. L'entreprise maîtrise les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle, telles que les batteries, les moteurs électriques et les contrôleurs électroniques. Ces dernières années, elle a été témoin d'avancées technologiques significatives, notamment la batterie Blade, la technologie super hybride DM-i, la plateforme e3.0, la technologie CTB, la plateforme e?, le BYD DiSus Intelligent Body Control System et la plateforme super hybride DMO. Elle est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à carburant fossile lors du passage aux véhicules électriques et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Chine pendant 11 années consécutives.

25 mars 2024 à 10:45

