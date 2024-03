La FCCQ et la FGA dévoilent les finalistes de la 3e édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie





MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA) sont heureuses de dévoiler aujourd'hui les noms des finalistes de la 3e édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Lancé lors de la Grande Rencontre 2021, ce prix vise à reconnaître l'excellence d'entreprises francophones qui ont à coeur la francophonie en affaires et qui se sont démarquées à l'échelle interprovinciale par leur contribution significative dans l'accroissement des échanges entre l'Ontario et le Québec. Deux prix sont ainsi attribués chaque année, l'un à une entreprise ontarienne et l'autre à une entreprise québécoise.

Les entreprises finalistes pour le Québec sont Les Équipements Lapierre (Saint-Ludger), Interprétation signes et paroles (Gatineau) et Dieu Du Ciel?! (Montréal).

Les entreprises finalistes pour l'Ontario sont Hybrid Power Solutions (Etobicoke),

Ori-krea (Toronto) et Escouade multimédia (Hawkesbury).

«?Les échanges entre les milieux entrepreneuriaux québécois et ontarien seront toujours un atout pour nos relations interprovinciales, en particulier lorsqu'il est question de relations économiques francophones entre le Québec et l'Ontario. Célébrer l'excellence du milieu des affaires tout autant que la francophonie sont cruciaux, et nous sommes fiers de pouvoir compter sur des entreprises dynamiques comme celles-ci. Cette troisième édition cimente l'importance de cet engagement?» -- Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

«?Le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie reflète bien le large potentiel que revêtent les relations économiques bilatérales entre nos deux provinces et le rôle joué par le partage d'une langue commune dans l'établissement de corridors de commerce pouvant mener à des relations d'affaires fécondes. En partenariat avec la FCCQ, la FGA est fière d'organiser de nouveau cette année ce concours qui contribue au développement de liens commerciaux solides entre l'Ontario et le Québec. Nous avons hâte d'accueillir les finalistes à Toronto le 25 avril prochain lors de la remise du Prix qui sera faite dans le cadre du Forum franco-ontarien des affaires.?» -- Dominic Mailloux, président de la FGA.

« Le gouvernement du Québec est, de nouveau, un fier partenaire du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie. C'est l'occasion de soutenir et de reconnaître le dynamisme de petites et moyennes entreprises francophones des deux provinces. Ces gens d'affaires dédiés contribuent à l'accroissement de nos échanges et de notre prospérité. Cette francophonie économique affirmée et innovante, de part et d'autre, mérite d'être soulignée et encouragée. Elle est le résultat d'une longue histoire d'amitiés et de confiance, d'ententes commerciales et de partenariats mutuellement bénéfiques. Nous tenons à féliciter les entreprises finalistes et à leur souhaiter beaucoup de succès pour les années à venir. » -- Jean-François Roberge, Ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

«?La troisième édition de ce Prix témoigne de la collaboration de longue date et croissante entre l'Ontario et le Québec. Notre gouvernement reconnaît que les communautés d'affaires francophones ontariennes et québécoises ont beaucoup à gagner des possibilités de réseautage et d'échanges commerciaux entre elles. Les deux provinces partagent la vision commune d'une francophonie prospère et vigoureuse, dynamisée par ses entreprises francophones. Je souhaite féliciter les finalistes du Prix pour leur apport à la prospérité francophone et celle de nos deux provinces au sens large?» -- Natalia Kusendova-Bashta, adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones, gouvernement de l'Ontario.

Les entreprises lauréates recevront chacune un prix de 10?000 $ qui leur sera remis par la FCCQ et la FGA lors d'une cérémonie, le 25 avril, qui se déroulera dans le cadre du Forum franco-ontarien des affaires de la FGA qui se tiendra à Toronto (Ontario).

Pour en savoir plus sur le Prix : https://prix-onqc.ca/

Portrait des finalistes :

Pour le Québec :

Interprétation signes et paroles inc. (Gatineau)

Depuis sa fondation en 2014, ISEP ne cesse de croître et de connaître du succès grâce à une équipe dynamique qui a à coeur les besoins de la communauté. Notre équipe de dirigeants donne le ton à notre objectif de croissance continue et incarne nos qualités de leadership : respecter l'éthique, faire preuve de passion, de responsabilité, d'efficacité, de transparence et d'un désir d'apprendre en continu.

Les Équipements Lapierre (Saint-Ludger)

Chef de file dans les équipements et les produits pour l'industrie acéricole, Lapierre se démarque par sa nature à innover et à développer des solutions toujours plus performantes. Son objectif : améliorer continuellement les techniques et les procédés de production afin de favoriser un sirop d'érable plus abondant et de grande qualité. Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de trois générations d'acériculteurs animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature.

Microbrasserie Dieu du Ciel inc. (Saint-Jérôme)

Établie sur l'avenue Laurier à Montréal, Dieu du Ciel?! a pour objectif de brasser les meilleures bières, sans compromis, afin de vous offrir une expérience gustative unique e intense. Notre deuxième brasserie de Saint-Jérôme produit, embouteille et met en canette quelques-unes de nos meilleures bières. Portée en premier lieu par la création de bières audacieuses, Dieu du Ciel?! cherche continuellement à se questionner, expérimenter et évoluer à tous les niveaux. Motivée par des valeurs et une éthique humaniste, Dieu du Ciel?! vise à placer les personnes au coeur de ses réalisations et à les prioriser dans tous les aspects de son entreprise.

Pour l' Ontario :

Escouade multimédia (Hawkesbury)

Nous sommes une équipe qui se spécialise depuis plus de 20 ans dans la production multimédia et dans la diffusion d'expériences d'apprentissage en ligne. Notre mission est d'aider les gens à offrir ce qu'il y a de meilleur en matière de production multimédia et d'évènements en ligne. Ce qui nous distingue, c'est que nous travaillons aussi dans le domaine de l'éducation depuis plus de 20 ans. Les services que nous offrons à nos clients s'accompagnent d'une expertise pédagogique reconnue. Bref, avec nous, vous profitez de notre expertise technique mais vous recevez aussi des stratégies d'animation dynamiques et une approche innovante axée sur l'expérience de l'utilisateur.

Hybrid Power Solutions (Etobicoke)

Hybrid Power Solutions a été fondée en 2015 en réponse à un besoin urgent de systèmes électriques portables plus sécuritaires, plus propres et plus efficaces. Nous produisons aujourd'hui des systèmes de batteries portables en attente de brevet et des solutions énergétiques personnalisées pour une variété de secteurs industriels, notamment ceux de l'industrie minière, de la construction, du secteur ferroviaire, de la filière maritime ou encore dans le domaine militaire. Nous nous engageons à créer et fournir des technologies vertes renouvelables et réutilisables. Nous sommes une référence en matière de solutions de batteries au Canada.

Ori-krea (Toronto)

Ori-krea est une marque de vêtements d'inspiration africaine qui célèbre le patrimoine et la mode. Depuis 2017, Ori-krea créée et conçoit des accessoires et des tenues modernes imprégnés de l'allure vibrante du tissu wax. Chaque pièce devient une tapisserie de tradition et de style contemporain.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l' Ontario (FGA)

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques. Sa mission est de mettre pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones. Actuellement, elle compte une cinquantaine de membres directs, représentant plus de 5000 entreprises franco-ontariennes.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

25 mars 2024 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :