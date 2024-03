Slater Vecchio LLP dépose une action collective contre Bloomex pour défaut allégué de divulgation des frais supplémentaires





VANCOUVER, BC, le 25 mars 2024 /CNW/ - Slater Vecchio LLP a annoncé qu'il avait déposé une action collective devant la Cour fédérale du Canada contre Bloomex, une entreprise de produits floraux, auprès de la Cour fédérale du Canada et de la Cour supérieure du Québec.

Les actions intentées contre Bloomex concernent, entre autres, le fait que l'entreprise n'a pas divulgué les frais supplémentaires associés à ses produits floraux. Cette pratique est alléguée comme étant équivalente à une technique « d'affichage de prix fragmentaires » et équivaut ainsi à de la publicité fausse et trompeuse en vertu de la Loi canadienne sur la concurrence et de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

"L'affichage de prix fragmentaires" se produit lorsque le premier prix qu'une entreprise annonce pour un produit ou un service ne correspond pas au prix final au moment du paiement, car l'entreprise ajoute des frais non imposés par le gouvernement sur le prix initialement représenté. Les frais sont généralement appelés « frais de service », « frais de traitement » ou « frais d'amélioration ».

"Les clients méritent de connaître le vrai prix des biens qu'ils achètent, surtout lorsque nous traversons une crise de l'abordabilité", a déclaré Saro Turner, associé chez Slater Vecchio LLP. "Ce genre de comportement de tarification prédatrice doit cesser."

Les personnes qui ont été facturées des frais supplémentaires par Bloomex sont invitées à conserver toute documentation pertinente, comme des reçus ou des preuves d'achats. Ces personnes sont également invitées à se tenir informées de l'évolution de l'enquête et des éventuelles procédures judiciaires en soumettant leurs informations via la page Web suivante : https://www.slatervecchio.com/class-action/bloomex-misleading-prices-class-action/

