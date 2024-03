Le gouvernement du Canada retire avec succès le remorqueur Craig Trans du milieu marin





DARTMOUTH, NS, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à s'attaquer aux navires problématiques qui ont une incidence sur notre milieu marin et les communautés vivant sur nos côtes. Plus tôt ce mois-ci, l'opération de la Garde côtière canadienne visant à retirer et à démanteler en toute sécurité le remorqueur Craig Trans près de Marie Joseph (Nouvelle-Écosse), s'est déroulée avec succès.

En novembre 2023, la société RJ MacIsaac Marine Recycling and Construction d'Antigonish (Nouvelle-Écosse) a obtenu le contrat pour démanteler et retirer le navire, ainsi que son contenu. À la fin de février 2024, le navire était démantelé et retiré de l'environnement. L'acier a depuis été recyclé, et tous les déchets ont été éliminés dans des installations agréées de gestion des déchets.

Le remorqueur Craig Trans était amarré près de Marie Joseph, en N.-É. depuis 2017. En mai 2023, la Garde côtière canadienne a reçu un avis de pollution à proximité du navire, et à la suite d'une évaluation sur place, a confirmé qu'il y avait de la pollution par les hydrocarbures dans le milieu marin. La Garde côtière canadienne a procédé au confinement et au retrait de tous les polluants récupérables, tout en oeuvrant en vue de trouver une solution permanente.

L'équipe de la Garde côtière canadienne est demeurée sur place tout au long de l'opération visant à retirer le navire, qui a duré un peu plus de trois mois, et a assuré le commandement général de l'intervention. À la fin de l'opération, plus de 850 000 litres d'eau contaminée avaient été retirés du navire.

La protection du milieu marin est une priorité absolue, et tous les cas de navires problématiques signalés sont pris très au sérieux. Tout membre du public qui constate de la pollution marine ou un danger quelconque est prié de le signaler à la Garde côtière canadienne.

Citations

« Je suis heureuse d'annoncer que les travaux visant à retirer le remorqueur Craig Trans sont maintenant terminés, et que le navire a été retiré de manière définitive du milieu marin. Je tiens à remercier la Garde côtière canadienne pour leur important travail, qui permet chaque année de neutraliser de nombreux risques posés par ces navires problématiques d'un océan à l'autre, et à l'autre. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Multimédia supplémentaire

Le remorqueur Craig Trans couché sur le côté à Marie Joseph (Nouvelle-Écosse).

Liens connexes

Restez branchés

25 mars 2024

