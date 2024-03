Le ministre des Transports annonce un financement pour réduire la congestion des chaînes d'approvisionnement et améliorer les infrastructures du port de Montréal





MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Investir dans des chaînes d'approvisionnement plus efficaces et plus résilientes permettra aux consommatrices et consommateurs canadiens d'accéder aux biens abordables dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 16,75 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un projet au port de Montréal. Le projet prévoit l'ajout d'une quatrième voie sur le pont ferroviaire Pie-IX et la construction d'une aire d'entreposage. La remise en état du pont ferroviaire, y compris la quatrième voie, nécessite l'ajout de 500 mètres au réseau ferroviaire du pont.

Le projet permettra :

de préserver la viabilité à long terme des terminaux à conteneurs du port;

d'augmenter la capacité ferroviaire pour accroître la valeur commerciale du port de plus d'un milliard de dollars par an;

de réduire les frais de transport;

de réaliser des économies de main-d'oeuvre et de renforcer l'interconnexion modale sur le site portuaire;

d'assurer la sécurité des activités ferroviaires sur le site;

de contribuer à réduire les conséquences sur l'environnement en utilisant le transport ferroviaire de marchandises plutôt que le transport routier.

Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Cet investissement représente un autre engagement à long terme de travailler avec les parties prenantes sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Cet investissement au port de Montréal solidifiera les chaînes d'approvisionnement et rendra les prix plus abordables pour les Canadiens. Cette initiative renforcera la sécurité, augmentera la capacité ferroviaire et réduira les conséquences sur l'environnement, soulignant ainsi notre engagement à développer des infrastructures stratégiques et à favoriser la croissance économique. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

« L'appui du gouvernement fédéral nous permet de consolider la plateforme intermodale qu'est le port de Montréal et de renforcer la résilience et la connectivité ferroviaire de nos installations, et ce, aux bénéfices de toutes nos utilisations. Cet effort s'ajoute à ceux déjà réalisés par nos équipes et partenaires pour optimiser le réseau ferroviaire. »

Julie Gascon

Présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal

« Nous nous réjouissons de cet investissement accordé au Port de Montréal qui viendra appuyer notre projet d'expansion de notre capacité de production de sucre. Cette quatrième voie permettra une fluidité supplémentaire pour nous permettre de desservir notre clientèle. Sucre Lantic privilégie le transport ferroviaire dans le cadre de ses activités et cet investissement lui permettra de continuer en ce sens. »

Mike Walton

Président et chef de la direction de Rogers Sugar et de Lantic

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets méritoires depuis le lancement du programme.

. Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets méritoires depuis le lancement du programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

