Joyeuse Holi à toutes les communautés hindoues au Canada!





Le gouvernement du Canada souligne la contribution des communautés hindoues à travers le pays

OTTAWA, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoues au Canada et dans le monde entier célèbrent la Holi, le Festival des couleurs, avec une nouvelle énergie et un esprit renouvelé. Cette fête ancestrale, marquant la fin de l'hiver et le début du printemps, revêt une signification particulière cette année alors que nous émergeons d'une période de défis et d'incertitudes.

Traditionnellement, la Holi réunit parents, amis et voisins pour allumer des feux de joie, danser au son de la musique, partager des mets délicieux et s'asperger mutuellement d'eau colorée et de poudres vibrantes. C'est un moment où les différences s'estompent, où les sourires illuminent chaque visage et où l'unité est célébrée dans la diversité.

En cette Holi de 2024, nous reconnaissons également la contribution des Canadiennes et Canadiens hindous à notre pays. Leur héritage culturel, leurs talents et leur dévouement enrichissent notre tissu social et nous rappellent que la diversité fait la force du Canada.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite aux Canadiens et Canadiennes de toutes origines qui célèbrent la Holi, un festival rempli de joie, de partage et d'amour. Que cette occasion nous inspire à cultiver l'harmonie, la tolérance et le respect mutuel dans nos communautés.

Joyeuse Holi à tous et à toutes! Holi Hai!

SOURCE Patrimoine canadien

25 mars 2024 à 09:09

