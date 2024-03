Astronergy fournira des modules photovoltaïques TOPCon pour l'un des plus grands projets solaires au monde aux Émirats arabes unis





HANGZHOU, Chine, 25 mars 2024 /CNW/ - Le 18 mars, Des délégués de Masdar, de la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), et de Larsen & Toubro (L&T), la plus grande société du secteur de l'ingénierie-approvisionnement-construction en Inde, ont visité la base de fabrication d'Astronergy à Haining, afin de discuter de la collaboration sur le projet d'énergie solaire de 1 800 MW à Dubaï.

Au cours de leur visite, ils ont visité l'atelier de production des modules TOPCon d'Astronergy et ont acquis des connaissances sur chaque étape de la production des modules et cellules photovoltaïques, de la fabrication à l'assemblage.

Le 16 octobre 2023, Astronergy a obtenu le contrat d'approvisionnement pour le projet DEWA VI, un projet de développement commun entre Masdar et DEWA. Astronergy fournira 1 800 MW de modules PV TOPCon de type ASTRO N5 pour la sixième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l'un des plus grands parcs solaires au monde. Une fois opérationnelle, la sixième phase du projet fera passer la capacité totale de production d'électricité de l'énorme parc solaire à 4 660 MW.

Le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, construit par Masdar avec des investissements totalisant 50 milliards de dirhams des Émirats arabes unis (AED) (136,13 milliards de dollars) est une étape importante de l'initiative de la stratégie d'énergie propre 2050 des Émirats arabes unis. L'énergie propre représentait environ 16,3 % du bouquet énergétique de Dubaï en 2023, et ce pourcentage passera à 24 % en 2026 à la fin de toutes les phases des projets du parc solaire.

En tant que seul fournisseur de modules pour la sixième phase du parc solaire, Astronergy s'engage à promouvoir l'efficacité et la durabilité de celui-ci. Lors du raccordement au réseau au cours du deuxième trimestre de 2026, la sixième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum contribuera à éliminer plus de 6,5 millions de tonnes d'émissions de carbone par an.

« Pionnier dans les modules photovoltaïques TOPCon de type n, Astronergy a toujours adopté des normes rigoureuses en matière de fabrication de produits et a amélioré notre technologie TOPCon, ce qui permet à nos produits d'offrir des performances exceptionnelles pour répondre aux normes strictes de construction de Masdar », a déclaré Chuan Lu, président et directeur général d'Astronergy, ajoutant : « et j'ai hâte de voir le raccordement au réseau du projet d'énergie durable pour usage local ».

Avec la mise à niveau continue de la technologie TOPCon et de nouvelles technologies potentielles, Astronergy vise à fournir des produits photovoltaïques pour la production d'énergie durable tout en mettant en oeuvre des mesures fermes pour réduire les émissions de carbone de la production et réaliser sa stratégie de développement durable visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

