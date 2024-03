La Sun Life nomme Timothy Deacon au poste de premier directeur financier





TORONTO, le 25 mars 2024 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) est ravie d'annoncer la nomination de Timothy (Tim) Deacon au poste de vice-président général et premier directeur financier à compter du 8 avril 2024. M. Deacon relèvera de Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life, et fera partie de l'équipe de la haute direction mondiale de la Sun Life.

Il succède à Manjit Singh, qui a été nommé au poste de président de Sun Life Asie. M. Singh continuera d'assumer les fonctions de président de Sun Life Asie et de premier directeur financier jusqu'à l'entrée en fonction de M. Deacon.

M. Deacon possède plus de 20 ans d'expérience internationale dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine, des investissements et des marchés de capitaux. Doté de compétences reconnues en matière de leadership financier stratégique, il a dirigé avec succès des initiatives de croissance, de changement et de transformation au sein de grandes institutions financières mondiales.

Précédemment, M. Deacon était directeur financier au sein d'un régime de retraite d'envergure mondiale, dont il dirigeait les équipes de communication financière et de gestion, de fiscalité, des opérations financières, de planification d'entreprise, d'évaluation d'actifs, d'approvisionnement et de communication d'information sur le développement durable.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Deacon dirigera l'organisation financière de la Sun Life, notamment les finances, la fiscalité, la gestion du capital, les relations avec les investisseurs et les initiatives stratégiques des finances.

« Tim possède une expertise remarquable dans la gestion d'actifs et l'assurance et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de la Sun Life », a déclaré M. Strain. « L'une de nos priorités stratégiques est la discipline financière et je suis persuadé que Tim poursuivra nos efforts à cet égard, tout en stimulant nos aspirations en matière de croissance et d'innovation dans la fonction des finances. Sa connaissance approfondie du secteur et ses compétences en leadership font de lui un atout majeur pour l'équipe de la haute direction. »

S'impliquant activement dans la collectivité, M. Deacon siège au Conseil canadien de l'information sur la performance de CPA Canada et copréside la Section canadienne du Réseau de leadership des chefs des finances du projet Association pour la comptabilité durable. Il est aussi administrateur et trésorier de l'organisme Affaires / Arts et siège au conseil d'administration de l'école St. Clement's à Toronto. M. Deacon réside à Toronto. Il détient un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's et possède les titres de Fellow de CPA Ontario et de Certified Public Accountant de l'Illinois, aux États-Unis.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,40 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».



25 mars 2024 à 08:01

