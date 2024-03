Cad Railway Industries Ltd. se lance en Ontario avec CAD Rail Fleet Services (Ontario) Ltd. et conclut une entente de 23 ans avec ONxpress Operations Inc. pour l'entretien de son parc ferroviaire





LACHINE, QC, le 25 mars 2024 /CNW/ - CAD Industries Ferroviaires Ltd. (CadRI), filiale à 100 % du groupe Sojitz, est fière d'annoncer qu'elle a conclu un accord d'entretien, de réparation et de remise en état de la flotte ferroviaire d'une durée de 23 ans avec ONxpress Operations Inc. (OOI), le fournisseur officiel de services d'exploitation et d'entretien pour le projet GO Expansion - OnCorr de Metrolinx. La filiale ontarienne de CadRI, CAD Rail Fleet Services (Ontario) Ltd. (CadRFS) (est. 2022), poursuivra la période de mobilisation et de planification de la transition pour le matériel ferroviaire de Metrolinx, utilisé pour le service ferroviaire de banlieue GO Transit et le service aéroportuaire UP Express. Le contrat de CAD Rail Fleet Services (Ontario) Ltd. commencera le 1er janvier 2025.

CAD Rail Fleet Services (Ontario) Ltd. sera entièrement responsable de la prestation de ses services, en mettant l'accent sur la sécurité et l'expérience du client. CadRFS prévoit d'employer jusqu'à 500 Ontariens pour honorer son engagement en matière de services d'entretien du matériel roulant.

Benoit Leclerc, président de CadRI, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir atteint cette étape du contrat et la perspective excitante de devenir un membre essentiel de l'équipe pour la livraison réussie du projet d'expansion du réseau GO - On Corridor Works, la plus grande expansion et transformation de la capacité ferroviaire au Canada au cours des 140 dernières années. Pendant cette prochaine étape, CadRFS démontrera sa capacité à contribuer activement à ce projet en tirant parti de son expérience antérieure en matière de remise en état des wagons de passagers de Metrolinx, de sa capacité démontrée en matière de gestion de projet, de son expertise technique en matière d'équipement ferroviaire, de ses méthodologies d'ingénierie novatrices et de son engagement ferme à l'égard de l'amélioration continue. »

Thorsten Krenz, chef de la direction d'OOI, ajoute : « ONxpress Operations Inc. (OOI) se réjouit d'une longue et fructueuse relation de travail avec CadRI, une entreprise très performante d'entretien, de révision et de réparation de flottes ferroviaires. Notre objectif commun est de fournir à Metrolinx et à ses clients un service ferroviaire de banlieue de classe mondiale axé sur la sécurité et l'expérience client, et nous nous réjouissons de notre partenariat continu avec CadRI ».

Établie il y a plus de 50 ans à Lachine, au Québec, CAD Industries Ferroviaires fournit des solutions d'entretien complètes pour le matériel roulant dans toute l'Amérique du Nord. En fournissant des services intégrés de réparation et de remise à neuf pour les locomotives, les wagons de marchandises, les wagons de passagers et les moteurs diesel, l'entreprise prolonge la durée de vie utile des véhicules du parc ferroviaire et des actifs associés. CadRI possède les plus grandes installations de réparation et de remise à neuf de matériel roulant au Canada, avec des sites importants à Montréal, en Alberta (Calgary et Lethbridge) et en Ontario.

