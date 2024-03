Dalberg remporte un contrat de 5 ans pour renforcer les travaux de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) avec le secteur privé





Dalberg Advisors (https://Dalberg.com/) a annoncé avoir remporté le programme PSE SCALE (Private Sector Engagement Strategic Collaboration and Leading-Edge Engagement), un accord-cadre de services de conseil qui aidera l'Agence américaine pour le développement international (USAID : https://www.USAID.gov/) à mobiliser le secteur privé pour atteindre des objectifs de développement et humanitaires. Dans le cadre du contrat de cinq ans, d'une valeur de 99,1 millions de dollars, Dalberg et ses partenaires aideront USAID à accélérer ses partenariats avec le secteur privé à travers le monde et à transformer la capacité de l'Agence à travailler avec le secteur privé.

PSE SCALE est un prolongement de plus de 20 ans d'efforts d'USAID visant à s'associer et à investir de plus en plus avec le secteur privé pour atteindre les objectifs de développement et humanitaires de l'Agence. Il représente le dispositif phare pour moderniser la capacité d'USAID à collaborer avec le secteur privé, et fournira tout un éventail de services techniques et de conseil aux missions et unités opérationnelles d'USAID visant à étendre et à accélérer l'engagement du secteur privé. Parmi les activités, on peut citer un appui au développement stratégique, l'efficacité organisationnelle, le développement de la main d'oeuvre, la facilitation des partenariats et les études de marché. Dans un contexte international de plus en plus complexe, l'objectif de ce travail consiste à faire d'USAID un partenaire compétent et incontournable pour les entreprises cherchant à favoriser la croissance et l'innovation sur de nouveaux marchés, à réduire le risque et à faire avancer les objectifs de développement durable.

Dalberg et un consortium de partenaires ? 60 Decibels (https://60Decibels.com/), CrossBoundary (https://CrossBoundary.com/), Vera Solutions (https://VeraSolutions.org/) et Social Solutions International (https://www.SocialSolutions.biz/) ? fourniront une gamme complète et intégrée de services, proposés à la demande et en réponse aux besoins et opportunités de n'importe quelle unité opérationnelle au sein d'USAID. L'équipe apporte collectivement plusieurs décennies d'expérience dans le service aux clients dans le monde entier, dans les secteurs public et privé, pour un large éventail d'enjeux de développement durable.

« Dalberg se réjouit d'aider USAID à renforcer sa collaboration avec le secteur privé. Son expérience et ses réseaux locaux sur tous les marchés de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine font de Dalberg un partenaire naturel pour USAID », a déclaré Gaurav Gupta, directeur général associé de Dalberg. « Et, avec plus de 1 100 clients dans les secteurs public et privé, nous avons une longue expérience de la conception de partenariats intersectoriels réussis, qui aident l'ensemble des parties à réaliser leurs objectifs. »

À propos de Dalberg Advisors :

Dalberg Advisors est un cabinet de conseil stratégique qui allie des compétences en stratégie du secteur privé et des capacités analytiques à une connaissance approfondie des marchés émergents et frontières et à des réseaux sur ces marchés. Nous travaillons activement avec les secteurs public, privé et philanthropique afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Dalberg Advisors compte plus de 500 employés répartis sur plus de 25 sites en Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis. Dalberg Advisors fait partie du groupe Dalberg, qui comprend plusieurs entreprises au service d'une mission, Dalberg Advisors, Dalberg Data Insights, Dalberg Design, Dalberg Media, Dalberg Implement, Dalberg Research, ainsi que l'organisation à but non lucratif Dalberg Catalyst.

25 mars 2024 à 06:55

