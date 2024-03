La directrice de la haute couture de Chanel, Christelle Kocher, révolutionne le sportswear avec des concepts et des techniques de haute couture





WILMINGTON, Del., 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Avec un gène commun de la haute couture et une poursuite et une compréhension communes du sport, la marque de sport féminin Jelenew a signé avec Christelle Kocher pour apporter une nouvelle saison de produits. En plus de posséder sa marque éponyme, Christelle Kocher est également l'actuelle directrice artistique de l'atelier CHANEL, MAISON LEMARIÉ.

Créée juste pour les femmes, Jelenew est une marque sportive qui redéfinit la performance et l'esthétique. Co-fondé par la médaillée olympique de cyclisme et ancienne championne du monde Marion Clignet et propulsé par Christelle Kocher avec une vaste expérience de la haute couture, Jelenew vise à mettre en avant la prochaine génération de vêtements de sport et d'équipement de protection pour les femmes modernes. L'équipe de conception de Jelenew, qui possède une vaste expérience des techniques de haute couture, a mis au point des solutions aux problèmes d'ajustement des vêtements en utilisant la technologie exclusive CurveTecMC de Jelenew. Cette technique réduit non seulement la friction pendant le mouvement, mais fournit également une protection musculaire et une génération d'énergie suffisantes. En outre, Jelenew utilise des techniques de zonage curvilignes pour correspondre aux tissus techniques appropriés pour différentes zones fonctionnelles, créant un système de climatisation intelligent qui répond aux problèmes de température et d'humidité. Jelenew empêche la friction et l'inconfort dans les zones sensibles en utilisant des processus de montage sans couture de premier ordre, des coutures plates sans friction et un placement scientifique des coutures. La contribution de Kocher apporte à Jelenew les derniers concepts et connaissances du domaine de la haute couture, en intégrant son talent dans le domaine de la mode et du sport.

Jelenew invite le talentueux directeur créatif de grandes marques de luxe à collaborer afin d'attirer l'attention sur le cyclisme avec des idées de design uniques. La maîtrise du design couture de Kocher mélange harmonieusement diverses techniques et éléments de design. Les élégants casques en plumes blanches qu'elle a construits pour Kanye West ont laissé une marque dans la culture pop, ses maillots AC Milan style Klimt apportent une touche unique aux marques de luxe féminines... Jelenew croit que son talent et ses idées sont essentiels pour une collection innovante inspirée de la course cycliste. Comme Thelma et Louise dans le film Thelma & Louise, ce partenariat annonce le début d'un voyage et d'un nouveau chapitre pour le cyclisme de haute couture et les vêtements de sport.

Kocher s'associe à Jelenew pour apporter les derniers concepts de design et les dernières technologies dans le domaine de la haute couture. Elle intègre également sa passion et son interprétation des vêtements de sport dans Jelenew. Cette collection s'inspire de l'autobiographie de l'aviatrice Beryl Markham, West with the Night. Comme le vélo, le vol est une expérience qui mélange la grandeur de la nature avec l'excitation de la vitesse. Le vélo a inspiré les frères Wright à inventer l'avion, et maintenant, le vélo nous donne le courage de découvrir le monde à travers la vitesse et la solitude. Jelenew croit que ce courage d'explorer est le point d'appui pour que les gens trouvent un équilibre avec leur environnement extérieur et leurs relations.

Prenant la poursuite de la vitesse comme inspiration pour la collection, Jelenew de Christelle Kocher propose un récit croisé, satisfaisant les exigences esthétiques des femmes actives contemporaines. Cela marque une expérience dans les vêtements de sport et une poursuite aventureuse de la liberté et de l'indépendance, en plongeant dans la beauté de l'Afrique représentée par Beryl Markham. Jelenew tire parti de l'influence de la mode pour attirer l'attention sur le cyclisme, attirant plus de gens au charme du cyclisme grâce à un design unique et à la créativité.

