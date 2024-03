PUMA présente le kit olympique jamaïcain dans le cadre d'une démonstration de vitesse spectaculaire lors des prestigieux championnats ISSA filles et garçons





PUMA, la marque d'articles de sport de renommée mondiale, a eu l'honneur de présenter les très attendus kits de l'Association olympique jamaïcaine dans le cadre d'une démonstration phare de vitesse lors des championnats garçons et filles de l'ISSA à Kingston, en Jamaïque.

La présentation a eu lieu au Jamaica National Stadium devant plus de 25 000 passionnés de course sur piste venus de tout le pays, réunis pour admirer l'athlétisme jamaïcain en devenir. L'événement ? dont la plupart des participants étaient des adolescents ? a été la plateforme idéale pour mettre en valeur les vêtements technologiquement d'avant-garde qui habilleront les athlètes les plus rapides du monde cet été à Paris.

Les athlètes jamaïcains les plus prestigieux ont été au centre de l'attention dans le cadre de ce grand événement, notamment : Elaine Thompson-Herah, double championne olympique ; Shericka Jackson, la femme la plus rapide de l'histoire au 200 mètres ; Hansle Parchment, champion olympique en titre du 110 m haies ; Yohan Blake, deuxième homme le plus rapide de tous les temps ; Asafa Powell, ancien détenteur du record du monde du 100 m ; Jaydon Hibbert, champion du monde de triple saut U-20 ; Rushell Clayton et Ackeem Blake, entre autres. De nombreux jeunes athlètes des lycées parrainés par PUMA les ont rejoints sur la piste.

Les championnats garçons et filles de l'ISSA, appelés familièrement les « Champs », sont devenus immensément populaires au fil du temps, parce qu'ils mettent en valeur les jeunes talents jamaïcains qui ont réussi à atteindre l'excellence sur les scènes nationale et internationale. Ces championnats célèbrent non seulement l'excellence sportive, mais ils sont également un symbole d'unité, de passion et de fierté pour la communauté jamaïcaine.

« Les Champs sont le coeur battant de la Jamaïque. Pendant des dizaines d'années, ils ont produit un nombre incroyable d'athlètes olympiques, de champions du monde et de détenteurs de records du monde qui ont offert à leurs publics certains des moments les plus mémorables de l'histoire du sport. Ce soir, ici à Kingston, nous avons créé un autre de ces moments », a déclaré Arne Freundt, PDG de PUMA.

Les nouveaux designs élaborés par Puma créent une harmonie parfaite entre vitesse et mode et reflètent la symbiose entre ces deux géants de l'athlétisme.

Inspirés par les performances de l'élite du sport, ils sont conçus pour évoquer la vitesse grâce à leur découpe stratégique qui met en valeur le physique des athlètes ; et la magnifique touche finale, les graphismes Warpspeed, soulignent la beauté de l'athlète en mouvement. La forme ergonomique du tissu jacquard, issu de l'ingénierie PUMA, épouse le profil des muscles du dos pour réduire la chaleur ; et une technologie thermoscopique régule la température du corps pour augmenter la respirabilité et favoriser des performances optimales.

« Ces kits, authentiques et à la pointe de la technologie, évoquent la vitesse, qui a toujours été au coeur de la vision de PUMA. C'est ce qui nous permet de voir les choses autrement, de défier les conventions et de créer des moments inoubliables. Nous sommes impatients de vivre beaucoup de ces moments à Paris cet été », a ajouté Arne Freundt.

Maria Valdes, chef de produit chez PUMA, a déclaré : « Ce qui rend ces kits si spéciaux, c'est qu'ils ont été créés en collaboration étroite avec nos athlètes. Ce sont plus que des kits : c'est la déclaration de l'ambition collective de PUMA et de la Jamaïque. Ils sont un symbole de fierté pour la famille PUMA et nous espérons qu'ils deviendront également un symbole de fierté pour les Jamaïcains cet été et pendant longtemps à l'avenir. »

Pour plus d'informations sur PUMA, suivez @pumarunning sur Instagram.

PUMA

PUMA, l'une des plus grandes marques de sport au monde, conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et la musculation, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques renommés pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode de rue. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La Société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 20 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach (Allemagne).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 mars 2024 à 11:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :