Le CRTC lance une consultation pour élaborer conjointement une politique de radiodiffusion autochtone et crée l'Équipe des relations autochtones





OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC lance une consultation publique pour recueillir des avis sur les façons d'appuyer les radiodiffuseurs et créateurs de contenu autochtones, et de garantir que les histoires et voix autochtones sont représentées, faciles à trouver et partagées sur toutes les plateformes.

Cette consultation constitue la deuxième phase d'un processus d'élaboration conjointe qui résultera en une politique de radiodiffusion autochtone modernisée. La politique initiale a été introduite en 1990 et modifiée pour la dernière fois il y a plus de vingt ans.

Au cours de la première phase du processus d'élaboration conjointe, et lors de récentes instances, le CRTC a entendu qu'il lui fallait rendre ses instances plus accessibles aux peuples Autochtones, ainsi qu'améliorer ses échanges avec eux.

C'est pourquoi le CRTC annonce également aujourd'hui la création d'une Équipe des relations autochtones. Cette équipe appuiera la participation autochtone aux instances du CRTC et fera en sorte que la nature distincte et les expériences vécues des peuples Autochtones soient prises en compte dans le travail du CRTC.

Le CRTC accepte les commentaires sur l'élaboration conjointe jusqu'au 22 juillet, 2024. Afin de faciliter la mobilisation, les parties intéressées peuvent participer en :

remplissant le formulaire en ligne;

partageant leurs points de vue sur la plateforme Conversations CRTC;

écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa ( Ontario ), K1A 0N2;

( ), K1A 0N2; envoyant une télécopie au 819-994-0218.

Il est également possible de participer en consultant le résumé de l'avis de consultation ou en tenant une séance de mobilisation communautaire et en soumettant des commentaires en utilisant l'une des méthodes détaillées ci-dessus.

Tous les commentaires reçus seront versés au dossier public et viendront éclairer la décision du CRTC. Toute personne intéressée devrait participer à la consultation.

Citation

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante en lançant notre Équipe des relations autochtones et en avançant avec l'élaboration conjointe d'une politique sur la radiodiffusion autochtone modernisée. Ces gestes aideront à assurer que les voix et points de vue des peuples Autochtones soient reflétés dans le système de radiodiffusion du Canada et soient appuyés par le travail du CRTC. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante du CRTC

En bref

Le CRTC est un tribunal administratif indépendant qui réglemente le secteur des communications canadiennes dans l'intérêt public. Le CRTC tient des audiences publiques sur des enjeux de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Des informations additionnelles sur l'approche du CRTC quant à l'élaboration conjointe d'une politique sur la radiodiffusion autochtone modernisée sont disponibles sur notre site Web.

Au cours de la première phase, le CRTC a organisé des séances de mobilisation avec des radiodiffuseurs et créateurs de contenu autochtones afin d'aider à déterminer la portée de cette phase de consultations.

Un résumé de l'avis de consultation et des informations sur le contenu des Conversations CRTC sont disponibles en cri des plaines (Paskwâwinîmowin), en inuktitut du sud de Baffin (Qikiqtaaluk nigiani), en ojibwé (Anishinaabemowin), en denesuline (Dëne S???né), en montagnais (Innu-Aimun), en mi'kmaw (Mi'kmawi'simk) et en michif.

Les soumissions peuvent être déposées en langues autochtones, en anglais ou en français. Si vous avez besoin d'aide pour soumettre des commentaires ou tenir une séance de mobilisation communautaire, veuillez communiquer avec l'équipe responsable de la politique de radiodiffusion autochtone.

