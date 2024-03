Déclaration du premier ministre à l'occasion de la fête de Pourim





OTTAWA, ON, le 22 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête de Pourim :

« Demain, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront le début de la fête de Pourim.

« Pourim est une fête qui commémore l'histoire de la reine Esther et de Mordecai, qui ont aidé le peuple juif à échapper à une mort certaine aux mains d'Haman, il y a plus de deux mille ans. À cette occasion, les communautés juives célébreront leur incroyable résilience en se réunissant pour partager des repas festifs, faire des dons de charité et participer à la lecture de la Méguila - le livre biblique d'Esther - dans la synagogue de leur quartier.

« Cette année, Pourim arrive à un moment difficile, après les événements tragiques du 7 octobre 2023 et devant la montée inquiétante de l'antisémitisme ressentie dans le monde entier, y compris ici au Canada. Le gouvernement du Canada condamne sans équivoque les attaques brutales du Hamas, et nous appelons de nouveau le Hamas à libérer immédiatement tous les otages restants et à déposer les armes.

« Nous réaffirmons également notre engagement à faire en sorte que les Canadiens juifs soient en sécurité et protégés au Canada. Par le biais du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque, nous aider à lutter contre la haine et la violence en investissant dans la sécurité des communautés ciblées par les crimes motivés par la haine, y compris l'antisémitisme. Grâce à des programmes comme le Fonds pour la résilience communautaire, nous travaillons en étroite collaboration avec des organisations locales pour prévenir l'extrémisme violent à l'intérieur de nos frontières. Et grâce au travail de la nouvelle envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons, nous jouons un rôle de premier plan dans les efforts déployés au pays et à l'étranger pour combattre l'antisémitisme et veiller à ce que les leçons de l'histoire ne soient jamais oubliées.

« Aux Canadiens juifs : nous vous voyons. Nous vous entendons. Et nous nous battrons toujours pour protéger vos communautés, parce que le Canada est plus fort grâce à vous.

« Les valeurs de Pourim, à savoir la force, la résilience et le courage face à la persécution, sont plus importantes que jamais. Travaillons ensemble en vue de bâtir un pays plus sûr et plus inclusif pour tous les Canadiens. Et souvenons-nous que la diversité est notre plus grande force.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une joyeuse fête de Pourim à tous ceux qui la célèbrent.

« Chag Purim Sameach! »

