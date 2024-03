/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rencontre avec les citoyennes et citoyens visés par la création de la future zone tampon à Rouyn-Noranda/





ROUYN-NORANDA, QC , le 18 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation travaille activement à l'élaboration d'un programme d'aide financière pour soutenir les citoyennes et citoyens visés par la création de la future zone tampon à Rouyn-Noranda.

Afin de mener à bien ses travaux, le Ministère entreprend une démarche de consultation auprès des propriétaires et des locataires touchés par la relocalisation, en vue de recueillir leurs commentaires et d'entendre leurs préoccupations à propos des orientations proposées pour le programme.

Ces personnes sont invitées à une rencontre qui aura lieu le 23 mars 2024, et pour laquelle les invitations ont été transmises par courrier et par courriel les 5 et 8 mars respectivement. Pour toute question à propos de la rencontre du 23 mars, les citoyennes et citoyens concernés peuvent contacter le Ministère à [email protected] ou au 1 873 379-2076.

Mme Guylaine Marcoux, sous-ministre adjointe à la coordination des actions gouvernementales dans le cadre du dossier de la Fonderie Horne, sera présente à la rencontre qui se tiendra de 9 h à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h à la salle no 6 (La Capitale) de l'hôtel Le Noranda.

Bien que la rencontre ne soit pas une activité de presse, les journalistes, photographes et caméramans peuvent y assister. Toutefois, afin de respecter le désir de certaines personnes de ne pas être photographiées, enregistrées ou filmées, des mesures devant être appliquées tout au long de l'événement seront présentées au début de celui-ci.

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

22 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :