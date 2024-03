SolaX Power devient partenaire du Borussia Dortmund





HANGZHOU, Chine, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 mars, SolaX Power a annoncé son partenariat avec le Borussia Dortmund, un club de football allemand de renom. Cette collaboration historique signifie l'alliance inaugurale entre le Borussia Dortmund et une entreprise de stockage d'énergie solaire, marquant une avancée significative vers l'avancement des initiatives mondiales en matière d'énergie verte et la promotion du développement durable.

Le Borussia Dortmund, réputé pour être l'un des plus grands clubs de football d'Allemagne et d'Europe, peut se targuer d'une histoire riche et d'un grand nombre de supporters. Avec huit titres en Bundesliga et la distinction d'être la première équipe allemande à avoir remporté un championnat européen en 1966, le club a acquis une renommée nationale et internationale. Réputé pour son programme innovant de formation des jeunes et son engagement à former les talents émergents, la passion du Borussia Dortmund pour le football résonne harmonieusement avec le dévouement inébranlable de SolaX Power à l'avancement de l'énergie verte.

SolaX Power, qui s'est imposée comme une force de premier plan dans le domaine du stockage de l'énergie solaire, est largement reconnue pour sa technologie pionnière et ses produits fiables sur l'ensemble du marché européen. En Allemagne en particulier, SolaX Power jouit d'une excellente réputation et occupe une place de choix dans le secteur. Les solutions énergétiques innovantes de l'entreprise répondent non seulement aux besoins énergétiques des ménages et des entreprises, mais contribuent également de manière significative à la réalisation des objectifs de neutralité carbone.

Fondée en 2012, SolaX Power est une société cotée en bourse sur le Shanghai Stock Exchange STAR Market, qui s'engage à réaliser un avenir propre et durable grâce à l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire. En tant que fournisseur mondialement reconnu de solutions solaires et de stockage et pionnier de la fabrication d'onduleurs hybrides en Asie, SolaX Power est devenu une multinationale employant plus de 2 000 personnes dans le monde. Basée à Hangzhou, en Chine, avec des filiales stratégiquement positionnées aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et aux États-Unis, SolaX Power offre ses services à des clients répartis dans plus de 80 pays.

Grâce à son partenariat avec le Borussia Dortmund, SolaX Power entend tirer parti de l'intérêt universel pour le football pour amplifier la présence internationale de sa marque et promouvoir l'esprit d'une vie écologique et durable. La collaboration comprendra diverses initiatives, y compris de la publicité dans les stades, des activités pour impliquer les supporters et des projets de responsabilité sociale, afin de faire progresser collectivement la fusion du football et de l'énergie verte et d'offrir aux supporters du monde entier une expérience de visionnage plus respectueuse de l'environnement.

Nous attendons avec impatience l'occasion de collaborer avec le Borussia Dortmund et d'entamer un nouveau chapitre de progrès dans le domaine du développement durable et du sport, tout en travaillant ensemble pour un avenir plus radieux et plus écologique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2368650/image_5028840_38334344.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310000/_Logo.jpg

22 mars 2024 à 09:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :