Le gouvernement fédéral, la Nouvelle-Écosse et des partenaires municipaux renforcent la capacité de gestion des eaux usées dans le comté de Colchester





DEBERT, NS, le 22 mars 2024 /CNW/ - Deux collectivités du comté de Colchester renforceront leur capacité à gérer les eaux usées grâce à un investissement conjoint de 5 885 000 $ des gouvernements fédéral et provincial, de la Municipalité du comté de Colchester et du Village de Bible Hill.

Cela a été annoncé par le ministre Sean Fraser, le député provincial Tom Taggart, le commissaire Kevin Kennedy et la mairesse Christine Blair.

On doublera la capacité de la station d'épuration de Debert en ajoutant deux réservoirs en béton, ainsi qu'un bâtiment. Ces ajouts permettront d'accroître la capacité de la station, de manière à pouvoir soutenir 600 nouveaux logements, ainsi que les futurs développements commerciaux et industriels prévus.

L'autre projet consiste à remplacer environ 21 mètres de conduites d'égout sanitaire qui se sont détériorées et à remplacer un trou d'homme à Bible Hill, ainsi qu'à renouveler des composantes de deux stations de relevage. Ce projet permettra au village d'accroître sa capacité à gérer le débit d'eaux usées dans le réseau sanitaire.

Citations

« Afin de construire davantage de logements pour les Néo-Écossais, nous devons nous assurer que les infrastructures essentielles, comme les infrastructures de traitement des eaux usées, sont en place. Le comté de Colchester est un merveilleux endroit où vivre, et ces deux projets permettront aux collectivités de Debert et de Bible Hill d'être bien préparées pour la croissance et le développement. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En doublant la capacité de la station d'épuration de Debert et en modernisant des éléments essentiels à Bible Hill, nous répondons à des besoins immédiats, en plus de jeter les bases d'une croissance et d'un développement durables. Les investissements dans les réseaux locaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ne visent pas uniquement les infrastructures; ils permettent de préserver la qualité de vie, de protéger nos cours d'eau et de favoriser le développement de collectivités dynamiques et résilientes. »

Tom Taggart, député provincial de Colchester North, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Le bon entretien des égouts sanitaires est essentiel au fonctionnement et au bien-être de chaque collectivité. Cet investissement répond aux besoins les plus urgents en ce qui concerne le renouvellement de composantes de notre réseau, ce qui nous permettra d'améliorera nos actifs et de nous concentrer sur notre croissance continue. »

Kevin Kennedy, président de la commission du Village de Bible Hill

« Ces projets sont essentiels pour faciliter la croissance et le développement continus que nous connaissons ici à Colchester. Ils sont également de merveilleux exemples de la façon dont les différents ordres de gouvernement collaborent pour améliorer la région. »

Christine Blair, mairesse de la Municipalité de Colchester

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 354 000 $ dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructures vertes et Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Nouvelle?Écosse investit 1 961 667 $ dans les deux projets.

. Le gouvernement de la Nouvelle?Écosse investit 1 961 667 $ dans les deux projets. La Municipalité du comté de Colchester investit 1 452 000 $ dans le développement de la station d'épuration de Debert .

investit 1 452 000 $ dans le développement de la station d'épuration de . Le Village de Bible Hill investit 117 333 $ dans l'amélioration des égouts sanitaires.

investit 117 333 $ dans l'amélioration des égouts sanitaires. Le volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 50 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 320 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 420 millions de dollars.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 70 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 60 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

22 mars 2024 à 09:00

