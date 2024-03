Gestion d'actifs CIBC inc. annonce des dissolutions de fonds





TORONTO, le 22 mars 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui son intention de dissoudre le Fonds d'obligations à rendement réel Renaissance et le Mandat privé de revenu ultra court terme CIBC (les « Fonds ») le 16 août 2024 ou vers cette date (la « Date de dissolution »).

À compter de maintenant, les parts des Fonds ne peuvent plus faire l'objet de nouveaux achats, y compris des achats par les porteurs de parts actuels et par l'intermédiaire de plans de prélèvements bancaires.

Les porteurs de parts pourront vendre ou échanger les placements détenus dans les Fonds jusqu'à la fermeture des bureaux à la Date de dissolution. Les porteurs de parts ne seront pas tenus de payer les frais d'opérations à court terme, les frais de substitution ou les autres frais associés à la dissolution des Fonds.

Conformément aux lois sur les valeurs mobilières, un avis sera envoyé aux porteurs de parts des Fonds au plus tard 60 jours avant la Date de dissolution.

GAC encourage tous les porteurs de parts à consulter leur conseiller pour discuter des conséquences financières et fiscales des dissolutions et pour déterminer la solution qui répond le mieux à leurs besoins de placement et à leur situation personnelle.

