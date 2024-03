PAN GLOBAL ANNONCE DES RÉSULTATS POSITIFS EN MÉTALLURGIE DU CUIVRE POUR LA DÉCOUVERTE DE CUIVRE-ÉTAIN-ARGENT DE LA ROMANA, EN ESPAGNE





Les essais métallurgiques sur le cuivre confirment qu'il est possible d'obtenir des teneurs en concentrés commercialisables sur l'ensemble du gisement grâce à un schéma de procédé de flottation conventionnel simple

D'excellents taux de récupération allant jusqu'à 88 % de cuivre

Des teneurs en concentrés allant jusqu'à 32,5 % de cuivre, avec une teneur en argent commercialisable et peu d'éléments délétères.

Ces résultats positifs font progresser La Romana vers la phase de conception préliminaire du processus métallurgique

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FSE: 2EU) est heureux d'annoncer les résultats positifs d'un programme d'essais de variabilité de la flottation par moussage pour les récupérations de cuivre (« Cu ») dans le gisement de cuivre-étain-argent phare de la société à La Romana, dans le cadre du projet Escacena, dans le sud de l'Espagne. Des essais métallurgiques pour la récupération de l'étain sont également en cours dont les résultats seront communiqués lorsqu'ils seront disponibles.

« Les nouveaux résultats des essais métallurgiques sur le cuivre pour le gisement de La Romana confirment une fois de plus que la simple flottation par moussage conventionnelle peut produire un concentré de cuivre de grande valeur, de haute qualité et propre, à un coût potentiellement inférieur à la moyenne dans la ceinture pyriteuse. Ces caractéristiques sont très recherchées par les fonderies et potentiellement intéressantes pour le mélange avec des concentrés de qualité moindre afin d'augmenter la valeur et de réduire les coûts de pénalité. Ces résultats constituent une étape importante dans le développement du projet pour déterminer l'économie de processus optimale, les récupérations de métaux, les projections de flux de trésorerie et les études économiques », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global.

Le programme d'essais métallurgiques est mené par Wardell Armstrong International (Royaume-Uni), sous la coordination et la gestion de Minepro Solutions SL (Espagne).

Minepro Solutions SL a présenté son rapport le 19 mars 2024 : « Par rapport à la moyenne des gisements dans la ceinture pyriteuse, le gisement minéral de La Romana a démontré des besoins énergétiques moindres pour le concassage et le broyage, des tailles de libération plus grossières, ainsi que des performances supérieures dans le procédé de flottation pour le cuivre. Cela comprend des teneurs en concentré plus élevées et des taux de récupération améliorés à l'aide de circuits conventionnels et d'agents chimiques, ce qui indique une anticipation de coûts opérationnels modérés liés au procédé. »

Les principaux résultats des tests

Un simple schéma de flottation conventionnel permet d'obtenir des teneurs en concentrés commercialisables et de bons taux de récupérations pour la minéralisation du cuivre de La Romana.

Une série d'essais de flottation en circuit ouvert de dégrossissage et de nettoyage a été réalisée sur des composites provenant de 10 blocs répartis dans le gisement (voir la figure 1 ci-dessous) et comparés à un échantillon de référence provenant d'essais antérieurs : Les teneurs de tête allaient de 0,33 % Cu à 0,54 % Cu (moyenne de 0,40 % Cu) Les essais de flottation pour sept des blocs (blocs 1 à 5, 8 et 10) ont établi des teneurs de concentrés intéressantes allant de 26,8 % à 32,5 % Cu (moyenne de 29,1 % Cu ) et des taux de récupérations globaux de 73,5 % à 88,3 % Cu (moyenne de 81,4 % Cu ) Des essais supplémentaires avec un rebroyage plus fin indiquent des teneurs en concentrés cibles et de bons taux de récupération pour les trois autres blocs (blocs 6, 7 et 9) Lorsque les concentrés dépassaient 30 % Cu, le nombre de cycles de nettoyage a été réduit de 3 à 2, ce qui a simplifié et amélioré la récupération du cuivre Les résultats indiquent que les teneurs en concentré et les taux de récupérations du cuivre augmentent avec des teneurs de tête plus élevées

Des essais en circuit fermé (LCT) réalisés sur quatre des dix blocs ont donné des taux de récupération de Cu dans les concentrés allant de 72 % à 88,7 % Cu et des teneurs en concentré de 22,7 % à 30,6 % Cu. Ces résultats sont comparables au taux de récupération de 83,54 % et à la teneur en concentré de 28,54 % de Cu pour l'échantillon de référence utilisé comme base de comparaison.

en concentré de 28,54 % de Cu pour l'échantillon de référence utilisé comme base de comparaison. Les analyses multiéléments réalisées sur les concentrés finaux des quatre LCT ont confirmé de faibles concentrations d'éléments délétères (As, Sb, Bi, Hg, Cl et F) et le potentiel d'un crédit d'argent avec des teneurs comprises entre 88 g/t Ag et 102 g/t Ag, contribuant à un potentiel de revenu net de fonderie plus élevé.

Les essais visant à déterminer l'énergie nécessaire pour le broyage du minerai ont donné des résultats d'indice de Bond pour broyeur à boulets (BBMWi) allant de 12,23 kWh/t à 16,97 kWh/t (moyenne de 14,99 kWh/t). Le besoin énergétique moyen présente une légère amélioration par rapport à celui de l'échantillon de référence (15,48 kWh/t) et est classé comme moyen à fort.

Une optimisation supplémentaire du traitement par flottation et de l'évaluation des coûts sera entreprise pour améliorer le potentiel économique.

Programme d'essais de variabilité

L'objectif principal du programme d'essais métallurgiques de La Romana est de déterminer le schéma de traitement des minéraux optimal et la conception de l'usine de traitement pour produire des concentrés commercialisables de cuivre et d'étain.

L'étude de variabilité métallurgique et les nouveaux essais BBMWi ont été réalisés en utilisant composites d'échantillons de carottes de forage sélectionnés dans 10 blocs répartis sur l'ensemble du gisement de La Romana et à différentes profondeurs pour aider à simuler les différentes phases d'extraction minière. En appliquant les mêmes conditions d'essai, les résultats pour tous les blocs ont été comparés à un échantillon de référence (« REF ») provenant de travaux d'essais métallurgiques antérieurs réussis, rapportés le 11 avril 2023 .

Le schéma de traitement pour les essais de variabilité a reproduit le schéma et les réactifs chimiques utilisés pour l'échantillon de référence. Plus précisément :

Chaque composite est composé d'un minimum de 30 kg de matériau provenant de carottes de forage sélectionnées

Broyage initial pour réduire le matériau à 1 mm pour le dosage des teneurs de tête et les tests de fragmentation, y compris l'évaluation de la faisabilité du broyage à boulets et les besoins en puissance nette

Taille de broyage primaire de 106 microns, suivie d'une étape de flottation de cuivre plus grossière pour maximiser de taux de récupération des minéraux de cuivre vers un concentré à une taille de particule grossière.

Rebroyage du concentré de dégrossissage jusqu'à 20 ou 15 microns, en fonction de la performance du nettoyeur.

L'extraction et l'amélioration des concentrés de cuivre se poursuivent par une série de deux ou trois étapes de flottation de nettoyage.

Essais en circuit fermé sur 4 des 10 blocs

Taux de récupérations calculés en corrélant les résultats des essais en circuit fermé avec les résultats de la flottation en circuit ouvert

Environ 50 trous de forages supplémentaires ont été réalisés à La Romana après la sélection des échantillons pour le programme d'essais de variabilité en mai 2023, et le gisement de cuivre a été étendu vers l'ouest en surface sur 400 mètres et reste ouvert pour une expansion supplémentaire. Il sera envisagé d'étendre les essais métallurgiques vers l'extension ouest de La Romana.

Les résultats de la métallurgie de l'étain devraient être communiqués sous peu, et les résultats sont en attente pour des trous de forages supplémentaires à la découverte de Cañada Honda. Des forages supplémentaires sont prévus à La Romana et Cañada Honda dans le cadre du programme de forage 2024.

Tableau 1 ? Résumé des résultats des essais en circuit fermé et échantillon de référence (REF)



Teneur de tête Teneur en concentré Taux de récupération BLOC Cu % Cu % Cu % REF 0,39 28,54 86,40 2 0,37 30,60 87,61 5 0,38 22,71 78,23 6 0,34 25,45 71,98 10 0,37 23,86 88,68

Tableau 2 ? Teneurs de tête, teneurs en concentrés et taux de récupération en circuit ouvert

Bloc Cycles Teneur de tête Broyage Rebroyage Circuit ouvert LCT interpolé Cu % µm µm Cu % Taux de récupération Cu % REF 1 Ro + 3 Cl 0,39 106 20 30,18 86,15 B.1 1 Ro + 2 Cl 0,33 106 20 32,49 76,40 B.2 1 Ro + 2 Cl 0,37 106 20 31,17 88,83 B.3 1 Ro + 2 Cl 0,54 106 20 30,56 66,62 B.4 1 Ro + 3 Cl 0,47 106 20 28,55 84,43 B.5 1 Ro + 3 Cl 0,38 106 20 20,64 88,18 B.6 1 Ro + 3 Cl 0,34 106 15 21,51 74,34 B.7 1 Ro + 3 Cl 0,35 106 20 17,03 66,59 15 22,391 73,611 B.8 1 Ro + 2 Cl 0,41 106 20 28,77 82,88 B.9 1 Ro + 3 Cl 0,39 106 20 15,90 77,91 15 20,911 83,221 B.10 1 Ro + 3 Cl 0,37 106 20 25,33 87,91 Ro = Rougher (dégrossissage), Cl = Cleaner (nettoyage) 1 = Estimation

















Tableau 3 ? Résultats des tests de fragmentation de l'indice de Bond pour broyeur à boulets

BLOC kWh/tonne B.1 13,91 B.2 15,78 B.3 16,67 B.4 16,97 B.5 13,70 B.6 14,92 B.7 12,23 B.8 14,87 B.9 15,16 B.10 15,66 Moyenne 14,99

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près de la mine en exploitation de Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'obtention des permis, le début des travaux étant prévu pour 2024. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa et Romana Deep.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Jason Mercier, vice-président responsable des relations avec les investisseurs et des communications, [email protected] / [email protected], tél. : +1-778-372-7101 / +1-604-689-9930, www.panglobalresources.com

