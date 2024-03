Lifezone Metals annonce avoir obtenu du gouvernement tanzanien un permis pour créer une usine de traitement multi-métaux dans le cadre du Projet Kabanga Nickel à Kahama





Chris Showalter, PDG de Lifezone Metals Limited (NYSE : LZM), a le plaisir d'annoncer que la Société a obtenu du gouvernement tanzanien un permis pour créer une usine multi-métaux de raffinage du nickel, du cuivre et du cobalt, dans le cadre de son projet Kabanga Nickel à Kahama, à proximité de l'ancienne mine d'or de Buzwagi appartenant à Barrick Gold.

Situé dans le nord-ouest de la Tanzanie, le projet Kabanga Nickel est considéré comme l'un des plus grands et des plus purs gisements de sulfure de nickel inexploités au monde. L'usine de traitement multi-métaux de Kahama (la « Kahama Refinery ») est située à environ 340 km au sud-ouest de Kabanga. L'entité d'exploitation de Kabanga et de Kahama est Tembo Nickel Corporation Ltd. (« Tembo Nickel »), une filiale de Lifezone détenue à hauteur de 16% par le gouvernement tanzanien.

Il est important de noter que l'utilisation de la technologie Hydromet de Lifezone permettra aux sites de Kabanga et de Kahama de produire des métaux finis en Tanzanie, ce qui pourrait potentiellement réduire les coûts d'investissement et d'exploitation, ainsi que les coûts associés au transport de concentrés ou d'autres produits intermédiaires. Entièrement réalisée dans le pays, la procédure d'enrichissement contribuera à l'optimisation du contenu local et, à terme, au développement national par le biais du principe du partage équitable des bénéfices économiques. L'étude de faisabilité définitive du projet Kabanga Nickel devrait être achevée d'ici le 3e trimestre 2024.

La technologie Hydromet de Lifezone Metals est une méthode transformationnelle de récupération des métaux qui pourrait remplacer le processus de fusion pour le raffinage des métaux de base et des métaux précieux. La fusion pyrométallurgique est l'un des principaux facteurs d'émissions de gaz polluants, de gaz à effet de serre et d'inefficacité énergétique dans la production de produits métalliques. L'utilisation de la technologie Hydromet permettra d'extraire le nickel, le cuivre et le cobalt de Kabanga et de fournir des métaux moins coûteux, avec des émissions réduites (par rapport à la fusion) et traçables pour les batteries de véhicules électriques, tout en contribuant à la transition énergétique mondiale.

M. Showalter a déclaré : « L'engagement et le soutien constants que nous avons reçus de la part du gouvernement tanzanien dans le cadre de l'avancement de notre projet Kabanga Nickel est exemplaire. Grâce à l'obtention du permis spécial d'exploitation minière pour le site de Kabanga, et maintenant du permis pour la raffinerie de Kahama, nous sommes sur la bonne voie pour fournir une solution de production directe de nickel, de cuivre et de cobalt en Tanzanie, et par des Tanzaniens. »

S'exprimant lors de la cérémonie organisée pour célébrer l'évènement, le ministre des minéraux, M. Anthony Mavunde, a déclaré (traduit du swahili) : « La construction d'une raffinerie multi-métaux sera une excellente solution pour les compagnies minières du pays qui, jusqu'ici, étaient obligées d'exporter leurs concentrés vers des raffineries basées à l'étranger. J'invite tous les mineurs ayant été confrontés à ce défi à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour que nous arrivions à ce que l'enrichissement soit entièrement effectué par notre secteur minier, en effectuant les processus de transformation dans le pays et en exportant des produits finis. [...] L'évènement d'aujourd'hui est historique pour notre pays : la voie sur laquelle nous sommes engagés va permettre la construction d'une grande raffinerie multi-métaux qui utilisera la technologie de l'hydrométallurgie. »

Le commissaire régional de Shinyanga, M. Anamringi Macha, a déclaré (traduit du swahili) : « L'investissement de Tembo Nickel dans la raffinerie multi-métaux va contribuer à transformer le district de Kahama et de la région de Shinyanga en augmentant les possibilités d'emploi formel et informel pour les citoyens. C'est également une nouvelle étape dans l'histoire du développement économique de la région de Shinyanga, dans lequel le secteur minier a joué un rôle majeur. »

L'octroi du permis pour la raffinerie de Kahama fait suite à la publication au journal officiel de l'Avis de déclaration de zone économique spéciale (2024), qui a désigné la zone minière de Buzwagi, située dans le district de Kahama, dans la région de Shinyanga, comme zone économique spéciale (ZES). Étant située au sein de la ZES, la raffinerie de Kahama permettra au projet de bénéficier de certains avantages fiscaux et économiques.

En outre, la raffinerie de Kahama devrait bénéficier de l'accès à une main-d'oeuvre hautement qualifiée ainsi qu'aux infrastructures héritées de la mine d'or de Buzwagi, notamment le camp et les immeubles de bureaux existants, les connexions électriques régionales, la piste d'atterrissage, les liaisons routières et la ligne ferroviaire à proximité immédiate. Ce pôle industriel « prêt à l'emploi » offre des avantages majeurs en termes d'exécution du projet et de coûts d'investissement, tout en transformant un passif minier anciennement producteur en un actif à long terme. Lifezone n'assumera aucune des dettes liées à la fermeture de la mine d'or de Buzwagi.

Pour recevoir les alerte-info de Lifezone Metals, inscrivez-vous ici .

À propos de Lifezone Metals

Chez Lifezone Metals (NYSE : LZM), notre mission est d'offrir une production et un recyclage de métaux plus propres et plus responsables. Grâce à une plateforme évolutive soutenue par notre technologie Hydromet, nous assurons une production de métaux moins énergivore, moins polluante et moins coûteuse que les fonderies traditionnelles.

Notre Projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l'un des gisements de sulfures de nickel non développés les plus importants et à plus haute teneur au monde. En nous appuyant sur notre technologie Hydromet, nous travaillons à déverrouiller une nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de grade LME pour les marchés mondiaux des métaux destinés aux batteries. Nous travaillons également pour permettre à la Tanzanie de réaliser une création de valeur complète et de devenir la principale source de nickel de classe 1. Une étude de faisabilité définitive du projet devrait être achevée d'ici le troisième trimestre 2024.

Grâce à notre coentreprise de recyclage du platine, du palladium et du rhodium basée aux États-Unis, nous nous efforçons de démontrer que notre technologie Hydromet peut traiter et récupérer les métaux du groupe platine à partir de convertisseurs catalytiques automobiles usagés provenant de sources responsables, d'une manière plus propre et plus efficace que les méthodes de fusion et de raffinage conventionnelles.

https://lifezonemetals.com

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans les présentes ne sont pas des faits historiques, mais peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs au sens du Securities Act of 1933, tel que modifié, du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et des dispositions relatives à la sphère de sécurité (safe harbor) du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les plans, stratégies et perspectives, tant commerciaux que financiers, de Lifezone Metals Limited et de ses filiales et/ou sociétés affiliées.

Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de mots tels que « penser », « estimer », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s'attendre à », « planifier », « prédire », « potentiel », « semble », « chercher », « futur », « perspective », de conjugaisons au futur et au conditionnel, de versions négatives ou de variations de ces termes, ou d'une terminologie ou d'expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. L'absence de ces termes ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les événements futurs, les résultats futurs estimés ou prévus de Lifezone Metals, les opportunités futures pour Lifezone Metals, y compris l'efficacité de la technologie hydrométallurgique de Lifezone Metals (technologie Hydromet) et le développement et le traitement des ressources minérales au projet Kabanga, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.

Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lifezone Metals et ne constituent pas des prédictions de performances réelles. Ces énoncés prospectifs sont fournis à titre d'illustration uniquement et ne représentent aucune garantie, assurance, prédiction ou déclaration définitive de fait ou probabilité, et ne doivent pas être considérés comme tels par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lifezone Metals et de ses filiales. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes concernant les activités de Lifezone Metals, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : la situation économique, politique et commerciale générale, y compris, mais sans s'y limiter, les perturbations économiques et opérationnelles ; l'inflation mondiale et l'augmentation des coûts des matériaux et des services ; la fiabilité de l'échantillonnage ; le succès de tout programme pilote ; les coûts d'investissement et d'exploitation subissant des variations importantes par rapport aux estimations ; les retards dans l'obtention ou la non-obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou d'autres projets ; les modifications apportées aux réglementations gouvernementales, à la législation et aux taux d'imposition ; l'inflation ; les modification des taux de change et la disponibilité des devises étrangères ; les fluctuations du prix des matières premières ; les retards dans le développement des projets et d'autres facteurs ; l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Lifezone Metals ; notre capacité à obtenir des capitaux supplémentaires, notamment le recours au marché de la dette, les besoins futurs en capitaux et les sources et utilisations de liquidités ; les risques liés au déploiement des activités de Lifezone Metals, l'efficacité de la technologie Hydromet et le calendrier des étapes commerciales prévues ; l'acquisition, le maintien et la protection de la propriété intellectuelle ; la capacité de Lifezone Metals à mettre en oeuvre sa stratégie de croissance, à gérer la croissance de manière rentable et à conserver ses principaux employés ; la capacité de Lifezone à réaliser des projections et à anticiper les incertitudes liées à son activité, à ses opérations et à ses performances financières, notamment : les attentes concernant les performances financières et commerciales, les projections financières et les mesures commerciales, ainsi que toutes les hypothèses sous-jacentes ; les attentes concernant le développement et le pipeline de produits et de technologies ; les effets de la concurrence sur l'activité de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à mettre en oeuvre sa stratégie de croissance, à gérer la croissance de manière rentable et à conserver ses principaux employés ; la capacité de Lifezone Metals à atteindre et à maintenir la rentabilité ; l'amélioration des résultats opérationnels et financiers futurs ; le respect des lois et réglementations applicables aux activités de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à continuer à se conformer aux normes de cotation applicables du NYSE ; la capacité de Lifezone Metals à maintenir la cotation de ses titres sur une bourse nationale américaine ; notre capacité à nous conformer aux lois et réglementations applicables, à rester informés des lois et réglementations modifiées ou nouvelles s'appliquant à nos activités, concernant notamment la réglementation en matière de protection de la vie privée ; et d'autres risques qui seront détaillés en temps utile dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

La liste des facteurs de risque ci-dessus n'est pas exhaustive. Il peut y avoir des risques supplémentaires que Lifezone Metals ne connaît pas actuellement ou que Lifezone Metals considère actuellement comme non significatifs, qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. Qui plus est, les déclarations prévisionnelles fournissent les attentes, les plans ou les prévisions de Lifezone Metals concernant des événements et des points de vue futurs à la date de la présente communication. Lifezone Metals prévoit que des événements et des développements ultérieurs entraîneront une modification de ses évaluations. Toutefois, bien que Lifezone Metals puisse décider d'actualiser ces déclarations prévisionnelles à l'avenir, Lifezone Metals décline spécifiquement toute obligation de le faire.

Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentatifs des évaluations de Lifezone Metals à toute date postérieure à la date du présent communiqué. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une représentation, par une personne que ce soit, indiquant que les énoncés prospectifs formulés dans les présentes seront atteints ou que l'un des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs sera atteint. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, lesquels sont basés sur les informations dont nous disposons à la date à laquelle ils ont été formulés et doivent être lus dans leur intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le présent document. Dans tous les cas où des performances historiques sont présentées, veuillez noter que les performances passées ne constituent pas un indicateur crédible de résultats futurs.

Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs afin de refléter les changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, les nouvelles informations, données ou méthodes, les événements futurs ou d'autres changements après la date du présent communiqué, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 mars 2024 à 02:45

