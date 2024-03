Telkomsel et Huawei inaugurent le premier entrepôt intelligent 5G et le premier centre d'innovation 5G en Indonésie





JAKARTA, Indonésie, 22 mars 2024 /CNW/ -- Telkomsel, fournisseur de services de télécommunications de premier plan, et Huawei, fournisseur mondial de solutions de TIC, ont inauguré le premier entrepôt intelligent 5G et le premier centre d'innovation 5G d'Indonésie à Bekasi Regency, Java occidental. Cette installation historique met en valeur le potentiel de la technologie 5G pour transformer la gestion des entrepôts, stimuler l'efficacité opérationnelle et créer de nouvelles occasions pour l'industrie de la logistique afin de soutenir l'économie numérique vers Golden Indonesia Vision 2045.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par M. Long, chef de la direction de Huawei Indonesia, en présence de dignitaires, dont M. Ir. Ismail MT, directeur général de la gestion des ressources et de l'équipement associé aux publications et à l'informatique, ministère des Communications et de l'informatique; Indra Mardiatna, directrice de réseau de Telkomsel; Derrick Heng, directrice du marketing de Telkomsel; Mahendra Rianto, président du C. A. de la Indonesian Logistics Association; ainsi que des représentants du Bandung Institute of Technology, de l'Université Telkom, et d'autres représentants de partenaires industriels.

M. Ir. Ismail MT, directeur général, a souligné que « l'entrepôt intelligent 5G de Huawei est à la fois un signal d'alarme et un modèle fondamental pour l'écosystème, démontrant l'intégration immédiate et transparente de la technologie 5G dans les efforts de numérisation. Cette intégration donne évidemment lieu à des solutions novatrices qui profitent à une multitude d'industries au-delà du secteur de la logistique. Des progrès de la sorte peuvent être réalisés uniquement grâce aux efforts concertés de tous les intervenants, unis dans la poursuite de l'accélération de la transformation numérique du pays. »

M. Long, chef de la direction de Huawei Indonesia, a souligné l'engagement de Huawei à soutenir le gouvernement et les acteurs de l'industrie pour exploiter les possibilités numériques de l'Indonésie. « Nous nous sommes engagés à stimuler l'écosystème 5G lors du sommet Solo 5G de l'an dernier, en collaboration avec des partenaires de l'industrie. L'entrepôt intelligent 5G témoigne de la valeur que la technologie 5G peut apporter aux industries traditionnelles en Indonésie », a-t-il déclaré.

Indra Mardiatna, directrice de réseau de Telkomsel, a fait remarquer : « Conformément à la vision de l'Indonésie sur le plan des innovations pionnières qui propulsent le progrès de la nation, Telkomsel reste inébranlable dans son engagement à fournir une connectivité supérieure, des solutions novatrices, et des services inventifs conçus pour favoriser l'autonomisation et favoriser de vastes possibilités de croissance entrepreneuriale dans le pays Nous avons bon espoir que le déploiement de l'entrepôt intelligent 5G aux côtés des solutions conceptuelles du centre d'innovation 5G inaugurera une ère de transformation pour les professionnels du secteur de la logistique, notamment en améliorant les compétences de gestion et en améliorant l'efficacité opérationnelle des systèmes d'entreposage. Avec l'appui indéfectible du gouvernement, gracieuseté du ministère des Communications et de l'information, et grâce à des partenariats synergiques avec des intervenants comme Huawei, des associations industrielles et le milieu universitaire, Telkomsel s'engage à continuer de promouvoir l'évolution rapide du commerce numérique et du paysage économique de l'Indonésie, en mettant l'accent sur le progrès inclusif et durable. »

L'économie numérique, qui est appelée à être un catalyseur important pour l'économie de l'Indonésie au cours des prochaines années, nécessite le soutien d'une industrie logistique efficiente et efficace. D'après les données du ministère de la Planification du développement national/Bappenas, les coûts logistiques de l'Indonésie sont passés de 23,5 % à 14,29 % du produit intérieur brut dès 2023.

Avantages de l'entrepôt intelligent 5G

L'entrepôt intelligent 5G tire parti de technologies de pointe comme l'Internet des objets et l'analyse des mégadonnées pour simplifier les opérations, améliorer la sûreté et la sécurité, accroître l'efficacité, réduire la consommation d'énergie et diminuer les pertes imprévues potentielles.

Les gestionnaires d'entrepôt peuvent utiliser des jumeaux numériques et l'analyse de données en temps réel pour optimiser la gestion des stocks et prévenir les ruptures de stock.

Le réseau 5G facilite également la communication rapide et précise entre le personnel et les véhicules à guidage automatique, assurant ainsi le transport efficace des marchandises. De plus, des systèmes de sécurité intelligents alimentés par des capteurs vidéo et infrarouges assurent la sécurité des entrepôts.

La technologie 5G BTS de Huawei qui alimente l'entrepôt offre une consommation d'énergie de seulement 5 watts, l'équivalent d'une seule ampoule économe en énergie, ce qui en fait une solution durable pour l'avenir.

