Quel est le secret de la popularité mondiale des modules HJT Hyper-ion de Risen Energy ?





NINGBO, Chine, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Depuis leur lancement officiel en juillet 2023, les modules Hyper-ion à hétérojonction (HJT) de Risen Energy, d'une puissance de plus de 700 Wp, se sont imposés sur les marchés étrangers. Grâce à des améliorations continues de la puissance et de l'efficacité des modules, ainsi qu'à des performances exceptionnelles en matière de production d'énergie élevée et de faible empreinte carbone, ils sont très appréciés par les clients du monde entier. À ce jour, les modules Hyper-ion ont été exportés dans près de 40 pays et régions du monde, avec un volume d'expédition cumulé dépassant les 3 GW. Entre-temps, Risen Energy s'est activement impliquée dans l'initiative « la Ceinture et la Route », et ses modules Hyper-ion ont non seulement conquis les marchés photovoltaïques matures en Europe et en Amérique latine, mais se sont également étendus aux pays situés le long de la « Ceinture et la Route », notamment les Émirats arabes unis, le Pakistan, Israël, l'Irak, l'Indonésie, le Yémen, etc. Risen Energy a contribué à l'économie verte mondiale tout en renforçant l'influence de sa marque.

L'innovation est le moteur du développement constant de Risen Energy. Tout au long de la recherche et du développement des produits HJT, Risen Energy a établi de manière innovante un modèle de recherche et de développement intégré pour la technologie HJT, des matériaux en silicium aux modules, devenant ainsi la première entreprise du secteur à produire en masse des produits HJT sans jeu de barres, avec des plaquettes de silicium ultra-minces, une consommation d'argent inférieure à 7 mg/W et une technologie d'interconnexion Hyper-Link sans tension, ce qui facilite efficacement la production de masse de ses produits HJT Hyper-ion. Actuellement, le rendement moyen des cellules solaires HJT Hyper-ion de Risen Energy en production de masse dépasse 25,8 %, et la puissance des modules dépasse 715 Wp. Grâce à l'optimisation continue du processus de production des cellules solaires HJT Hyper-ion et aux avancées technologiques, le rendement de conversion et la puissance des modules continuent d'augmenter régulièrement.

Le consensus mondial sur la réduction des émissions de carbone ne cessant de s'élargir, la demande de technologies et de produits liés aux énergies renouvelables augmente de manière significative. Dans ce contexte, les produits qui réduisent le coût actualisé de l'énergie (LCOE) et l'empreinte carbone sont les moteurs de l'évolution future de l'industrie solaire. La technologie HJT, en tant que technologie et produit ayant le rendement de conversion et la production d'électricité les plus élevés dans les technologies à jonction unique, possède également des caractéristiques uniques de faible empreinte carbone, ce qui la rend plus adaptée à l'évolution technologique du marché vers un faible LCOE et une faible demande en carbone. De plus, la structure des cellules HJT permet de former plus facilement des cellules tandem avec la pérovskite, ce qui offre un excellent potentiel d'itération technologique et de vastes perspectives de développement.

À l'avenir, Risen Energy continuera de procéder à des mises à niveau et à des itérations technologiques dans le domaine du HJT, en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité pour consolider sa compétitivité de base, en menant l'industrie dans des améliorations par bonds, et en donnant aux clients mondiaux les moyens d'accélérer le développement durable et écologique.

