Theratechnologies nomme Jordan Zwick à son conseil d'administration





MONTRÉAL, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jordan Zwick, chef de l'exploitation au sein de Mirador Therapeutics inc., à son conseil d'administration et en tant que membre du comité d'audit de la Société.



« Nous souhaitons la bienvenue à Jordan Zwick au sein du Conseil. Il est un ajout important à notre honorable groupe de conseillers », a déclaré Dawn Svoronos, présidente du conseil d'administration de Theratechnologies. « Grâce à sa vaste expérience dans le secteur pharmaceutique et de la biotechnologie aux États-Unis, ainsi qu'à son expertise globale en matière de finance, de développement des affaires et de stratégie d'entreprise, M. Zwick aidera Theratechnologies à orienter ses efforts visant la rentabilité à court terme par la vente de ses produits actuels et par l'acquisition directe ou via contrats de licence d'autres actifs commerciaux. »

« C'est un honneur pour moi de me joindre au conseil d'administration de Theratechnologies et de pouvoir aider à contribuer au succès de l'entreprise à des étapes cruciales, notamment quant au développement de ses affaires et à ses objectifs stratégiques. J'entrevois avec enthousiasme ma collaboration avec mes collègues du conseil d'administration et l'équipe de direction, dans le but d'accroître la valeur pour les actionnaires et d'avoir un impact important sur les patients que nous servons », a déclaré Jordan Zwick.

M. Zwick occupe actuellement le poste de chef de l'exploitation au sein de Mirador Therapeutics, société créée récemment avec un financement de plus de 400 millions de dollars US pour accélérer la prochaine génération de médicaments de précision contre les maladies d'origine immunitaire. Il a été auparavant conseiller stratégique auprès de Prometheus Biosciences, avant que l'entreprise soit vendue à Merck en juin 2023. C'est au sein d'entreprises comme Amarin, InflaRx, Salix Pharmaceuticals et Bausch Health que M. Zwick a acquis sa vaste expérience opérationnelle. En tant que membre de l'équipe qui a permis la vente de Salix à ce qui est devenu Bausch Health Companies pour la somme de 14,5 milliards de dollars US en 2015, il est par la suite devenu chef de la stratégie de l'unité opérationnelle de Salix responsable de la direction de toutes les transactions de développement des affaires, de la gestion des alliances, de la planification stratégique et de la gestion du portefeuille. Il a joué un rôle clé dans le revirement de Bausch Health. Au cours de sa carrière, il a dirigé avec succès des levées de capitaux ainsi que la recherche, l'évaluation et l'exécution d'un grand nombre de transactions dans le secteur des sciences de la vie. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts et d'une maîtrise ès sciences de l'Université Florida Atlantic et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de San Francisco.

Avec la nomination de Jordan Zwick aux côtés de Gérald Lacoste et de Frank Holler à la présidence, le comité d'audit de la Société est désormais composé de trois membres indépendants.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés au sujet de la croissance et de la rentabilité de la Société, ainsi que de l'acquisition ou de l'acquisition sous licence d'actifs commerciaux.

Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. La préparation des énoncés prospectifs repose sur certaines hypothèses, notamment i) que les ventes de nos produits continueront d'augmenter; ii) que nous contrôlerons les dépenses comme prévu et qu'il ne se produira aucun événement imprévu qui aurait pour effet de faire augmenter nos dépenses en 2024; iii) qu'aucun produit non approuvé pour le traitement de la lipodystrophie sera utilisé pour remplacer EGRIFTA SVMD; iv) que nos fournisseurs seront en mesure de répondre à la demande du marché pour nos produits; v) que nous réussirons à identifier et à conclure une ou plusieurs transactions pour ajouter un ou plusieurs actifs commerciaux à notre portefeuille commercial de produits approuvés; et vi) qu'aucun événement ne se produira nous empêchant d'atteindre les objectifs fixés dans ce communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter : i) une diminution ou une stagnation des ventes de nos produits; ii) des rappels de produits ou une modification de la réglementation qui aurait une incidence négative sur la vente de nos produits; iii) des problèmes inconnus concernant l'innocuité ou l'efficacité de nos produits pharmaceutiques approuvés qui entraîneraient une diminution de la demande pour ces produits; iv) l'occurrence d'événements qui nous amèneraient à dépenser plus d'argent que prévu; v) des défauts aux termes de la convention de crédit avec Marathon; vi) notre incapacité à identifier des actifs commerciaux supplémentaires ou à conclure des ententes commerciales à l'égard de tels actifs selon des modalités que nous jugeons satisfaisantes; vii) des changements apportés à notre plan d'affaires.

Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de prendre connaissance des facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » au point 3.D de notre formulaire 20-F daté du 21 février 2024, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov, dans les documents déposés de Theratechnologies, pour connaître les autres risques liés à l'entreprise. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

[email protected]

1 438 315-6608

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

[email protected]

1 514 336-7800

21 mars 2024 à 20:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :