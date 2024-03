DRAKE ET DEMGY FORMENT UNE ALLIANCE TRANSATLANTIQUE DANS LE DOMAINE DES SOLUTIONS POLYMÈRES DE HAUTE PERFORMANCE





CYPRESS, Texas, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- DRAKE Plastics Ltd. Co. basé à Cypress, dans le Texas, aux États-Unis, et le groupe DEMGY, dont le siège se trouve à Saint-Aubin-sur-Gaillon, en France, ont formé une alliance pour fournir à leurs clients une gamme plus large de solutions plastiques de haute performance pour des applications exigeantes.

Baptisé « Liberty Alliance », ce partenariat tire son nom des liens historiques étroits qui unissent les deux pays.

DRAKE et DEMGY sont des leaders dans le domaine des solutions polymères à haute performance dans leurs régions respectives. Tous deux possèdent des années d'expertise dans les applications des industries de haute technologie, notamment l'aérospatiale, le secteur médical, la mobilité et la fabrication de semi-conducteurs. La synergie de leurs capacités distinctes en matière d'application, de production et de couverture du marché offre aux clients un accès rapide à un éventail plus large de solutions techniques fiables et rentables.

Un élément clé de l'alliance est la désignation de DEMGY comme distributeur privilégié en France pour les formes semi-finies usinables de DRAKE extrudées à partir de PEEK et de polycétones spéciaux, de grades de polyamide-imide Torlon et d'autres polymères de haute performance. DEMGY proposera également des solutions clés en main dans ces matériaux pour les clients communs.

« Avec des sites d'ingénierie dans les deux régions, la Liberty Alliance ouvre nos produits et services mutuels aux clients français et internationaux », a déclaré Steven Quance, président et fondateur de DRAKE.

Selon Pierre-Jean-Leduc, PDG du groupe DEMGY, « cette alliance apporte à nos clients une plus grande expertise en matière d'applications et un accès à des formes semi-finies de haute performance dans une gamme de tailles et à un niveau de qualité inégalés dans le monde. »

À propos de Drake Plastics Ltd :

Drake Plastics a commencé ses activités en 1996 avec l'extrusion de formes usinables en Torlon® 5030 PAI renforcé de verre pour soutenir le programme de missiles Javelin. L'entreprise de Cypress, au Texas, a depuis élargi son portefeuille avec des formes usinables, des pièces moulées par injection et des composants usinés avec précision en Torlon® PAI, PEEK, PAEK, Ryton® PPS et autres polymères à ultra-hautes performances. Ses produits comprennent une gamme unique de tailles et de configurations qui ont ouvert de nombreuses nouvelles applications à ces matériaux pour des clients du monde entier. Drake est un fabricant certifié ISO 9001:2015 et AS9100D et se concentre sur les principes d'exploitation allégée dans l'ensemble de son organisation. Rendez-vous sur www.drakeplastics.com pour en savoir plus.

À propos du groupe DEMGY :

Fondé en 1947, DEMGY, groupe technologique innovant dans le domaine de la plasturgie, conçoit et fabrique des solutions plastiques et composites de haute performance, plus légères que le métal, afin de favoriser les économies d'énergie. DEMGY participe activement au processus de décarbonisation de l'industrie. Son offre circulaire Multiplasturgy®, guichet unique de ses 14 expertises technologiques, commence par l'éco-conception qui permet de gérer en amont la fin de vie des produits et leur recyclabilité. Le groupe normand compte cinq sites en France, dont le siège social à St-Aubin-sur-Gaillon (27), deux en Allemagne, deux en Roumanie et un aux États-Unis, ainsi que trois centres de recherche et développement. En 2023, le groupe DEMGY a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, dont 7 % ont été investis en R&D et investissements. DEMGY emploie aujourd'hui plus de 800 personnes.

