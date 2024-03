La Fondation Vimy et le Musée canadien de la guerre annoncent Allward, une initiative numérique novatrice célébrant l'art et le patrimoine canadiens





OTTAWA, ON, le 21 mars 2024 /CNW/ - Situé au sommet de la crête historique de Vimy en France, le Monument commémoratif du Canada à Vimy est un témoignage poignant des sacrifices consentis au cours de la Première Guerre mondiale. Ce monument commémoratif du Canada, le plus grand à honorer ses militaires qui ont perdu la vie au combat, porte les noms de plus de 11 000 personnes disparues en France au cours du conflit.

Allward : Donner vie à la pierre, la plus récente initiative de la Fondation Vimy, en partenariat avec le Musée canadien de la guerre et Canadigm, vise à souligner l'héritage durable du Monument commémoratif de Vimy et de son sculpteur en se penchant sur la conception et la construction complexes du monument emblématique grâce à la numérisation en 3D des maquettes des figures le constituant.

Pendant 15 ans, le sculpteur canadien Walter S. Allward a travaillé à la création du Monument commémoratif du Canada à Vimy. Pièce admirée du patrimoine canadien, le monument attire des milliers de personnes chaque année et sert de lieu de pèlerinage et de commémoration.

Allward se penche sur les maquettes qui ont servi de modèle pour la forme finale des figures du monument. Témoignant de la vision complexe de Walter Allward, chacune des 15 maquettes - conservées au Musée canadien de la guerre à Ottawa et au Musée de l'électronique et des communications militaires à Kingston - est une représentation concrète de l'attention méticuleuse que l'artiste portait aux détails et au symbolisme. Ensemble, elles offrent un aperçu du processus de création d'Allward, en plus d'aborder les thèmes du sacrifice et de la commémoration.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'accessibilité de l'histoire et de l'art du Canada et de la mobilisation à leur endroit, la Fondation Vimy s'est également associée à Canadigm, une organisation distinguée qui se consacre à la préservation du patrimoine canadien à l'aide d'une technologie numérique de pointe. Grâce à une numérisation en trois dimensions des oeuvres, Canadigm permet au public d'accéder en un seul endroit et pour la première fois depuis leur création à ces fragiles oeuvres d'art.

Ensemble, ces trois partenaires ont joué un rôle déterminant dans la concrétisation de ce projet et ont permis à un large public d'accéder à ces objets inestimables. Cette approche novatrice promet aux internautes des expériences numériques immersives leur permettant d'explorer les détails complexes et le symbolisme des sculptures d'Allward comme jamais auparavant.

La Fondation Vimy exprime sa plus profonde gratitude à Anciens combattants Canada et à Compagnie Canada), dont le soutien a été déterminant dans la réalisation de ce projet.

Pour accéder à Allward, veuillez consulter allward.vimyfoundation.ca.

Citations

« Je suis ravie de voir le projet Allward prendre vie. C'est une initiative que nous avons fièrement soutenue dans le cadre de notre Programme de partenariat pour la commémoration. C'est grâce à des idées innovantes comme celle-ci que nous pouvons faire en sorte que les champs de bataille de France et les histoires des personnes qui y ont combattu nous apparaissent beaucoup plus près de nous. Je félicite la Fondation Vimy, le Musée canadien de la guerre, Canadigm, et le Musée de l'électronique et des communications militaires de s'être associés sur ce projet et d'avoir trouvé de nouvelles façons de faire connaitre l'histoire aux Canadiens et aux Canadiennes.»

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« La Fondation Vimy est ravie d'annoncer le lancement de son dernier projet : Allward. Cette initiative souligne notre engagement en faveur de l'accessibilité à notre histoire commune et à la mobilisation envers celle-ci. En collaboration avec nos partenaires, nous souhaitons présenter au public du monde entier les détails complexes des sculptures de Walter Allward grâce à la technologie 3D. »

- Carolyn Patton, présidente de La Fondation Vimy

« Le Musée canadien de la guerre est heureux de s'associer à la Fondation Vimy et à Canadigm pour mettre à profit une technologie qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada de voir les maquettes de notre collection sous un nouveau jour. Les détails minutieux ajoutent une connexion humaine à l'héritage de l'un des monuments les plus importants du Canada témoignant du sacrifice offert au cours de la Première Guerre mondiale ».

- James Whitham, directeur général, Musée canadien de la guerre

« Canadigm et ses bénévoles croient fermement qu'il est important de rendre l'histoire canadienne plus accessible à un large public. C'est un honneur pour nous d'avoir fourni la dernière technologie de balayage laser 3D à ce projet pour aider à mettre en avant et à souligner l'héritage et les contributions de Walter Allward dans les maisons et les salles de classe du Canada et du monde entier ».

- Zenon Andrusyszyn, directeur général et artistique de Canadigm

« Lorsque la Fondation Vimy a proposé ce projet et ces partenariats, le Musée de l'électronique et des communications militaires avait hâte et était honoré d'y participer. Présenter le travail d'Allward sur cette nouvelle plateforme technologique innovante - et travailler avec Canadigm - a été un plaisir. Il était impossible de passer à côté d'une telle occasion de présenter et de rendre accessible une partie aussi importante de l'histoire et de l'art du Canada au-delà du Musée! »

- Annette Gillis, conservatrice, Musée de l'électronique et des militaires

À propos de La Fondation Vimy

Fondée en 2006, la Fondation Vimy se consacre à la préservation et à la promotion de l'héritage canadien de la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement de l'emblématique bataille de la crête de Vimy. Son travail s'étend au-delà du champ de bataille pour inspirer et engager la population canadienne, en particulier les jeunes, dans l'exploration de l'histoire du Canada pendant la Première Guerre mondiale, et de son impact durable sur l'identité de la nation.

À propos du Musée canadien de la guerre

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Sa mission est de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

À propos de Canadigm

Le Canadian Historical Documentation and Imaging Group, un groupe de recherche à but non lucratif, se consacre à l'éducation et à la sensibilisation du public aux évènements, aux objets et aux sites d'importance historique ainsi qu'à la préservation de leur héritage à l'aide de technologies et de moyens de documentation avancés.

À propos du Musée de l'électronique et des communications militaires

Fondé en 1961, le Musée de l'électronique et des communications militaires se consacre à la collecte, à l'interprétation et à la transmission des histoires de la Branche des communications et de l'électronique. « Les troupes, l'époque et la technologie » sont au centre de l'attention, tant entre les murs du Musée que dans son contenu virtuel, afin de susciter l'intérêt et d'éduquer. Ce travail ne serait pas possible sans le soutien financier de la Fondation du Musée de l'électronique et des communications militaires, de la Direction de l'histoire et du patrimoine et du gouvernement du Canada.

Les maquettes des sculptures du Monument commémoratif du Canada à Vimy

Le Musée canadien de la guerre conserve 12 maquettes représentant 17 figures en plâtre sculptées par l'artiste canadien Walter Allward (1875-1955) pour le Monument commémoratif du Canada à Vimy, en France. Depuis son inauguration par le roi Édouard VIII en 1936, ce monument énorme et grandement émouvant en est venu à symboliser le sacrifice et la bravoure des militaires du Canada au cours de la Première Guerre mondiale.

Menée en avril 1917, la bataille de la crête de Vimy a marqué la première fois où les quatre divisions canadiennes ont combattu ensemble. Le prix de la bataille a été très élevé : 3 598 militaires du Canada ont perdu la vie et 7 000 autres ont subi de blessures lors de la prise de la crête. La Première Guerre mondiale a couté la vie à plus de 66 000 militaires du Canada, un chiffre qui a étonné et galvanisé le pays, créant une détermination à commémorer le deuil et la fierté de la nation.

S'élevant au-dessus de la plaine de Douai sur la cote 145 - le point le plus élevé de la crête de Vimy -, le monument commémoratif est peuplé de sculptures d'Allward représentant des figures humaines allégoriques, dont plusieurs sont situées à 30 mètres au-dessus de la plateforme principale, au sommet de deux « pylônes » de pierre

Entre 1925 et 1930, Allward a créé ses personnages d'argile grandeur nature dans son atelier pour ensuite réaliser rapidement des moulages en plâtre - ou des maquettes - avant que les fragiles modèles d'argile ne puissent sécher. Il a sculpté et ajouté des détails supplémentaires à ces modèles. Les maquettes ont ensuite été expédiées à la crête de Vimy, où des spécialistes de la taille de pierre ont utilisé un appareil appelé pantographe pour mesurer les figures originales et en doubler les dimensions. On a utilisé les maquettes d'Allward pour tailler les sculptures profondément évocatrices dans d'énormes blocs de calcaire de Seget.

Les fragiles figures - 20 au total - ont été retournées au Canada, où elles sont désormais conservées par le Musée canadien de la guerre et le Musée de l'électronique et des communications militaires de Kingston. Les maquettes sont remarquables non seulement parce qu'elles permettent de voir les sculptures de près, mais aussi parce qu'elles portent les empreintes de la main de l'artiste. En travaillant le plâtre humide, Allward a laissé des marques gestuelles, y compris ses empreintes digitales. On peut également voir sur les maquettes les traces des mesures prises par les spécialistes de la taille de pierre, soit des marques de crayon et des marqueurs métalliques.

La collection du Musée de la guerre est exposée dans la salle de la régénération Moriyama, solennelle et propice à la réflexion, conçue pour mettre en valeur les maquettes grâce à un éclairage spectaculaire qui encadre la vue de la tour de la Paix du Parlement depuis une fenêtre astucieuse.

