Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un soutien à 17 organismes des Prairies qui travaillent à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe





WINNIPEG, MB, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le 25 mars, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, annonceront un soutien à 17 organismes des Prairies qui travaillent à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe.

Date : Le 25 mars 2024 Heure : 11 h 00 (HAC) Lieu : Agowiidiwinan Centre

15 rue Forks Market,

Winnipeg (MB) R3C 4Y3

Notes aux médias : Les membres des médias qui veulent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire d'ici le 25 mars 2024 à 10 h 00 (HAC) en envoyant un courriel à [email protected].

Une interprétation simultanée en anglais et en français sera disponible pendant l'annonce. Veuillez vous connecter au moins 10 minutes à l'avance pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques et pour permettre un démarrage rapide.

21 mars 2024 à 12:00

