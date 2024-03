Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 91 000 $ pour la tenue des Jeux urbains





QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 91 000 $ pour la tenue des Jeux urbains, qui ont lieu à Montréal jusqu'au 24 mars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant trois jours, les Jeux urbains permettent aux amateurs de sports de se familiariser avec des disciplines en plein essor, en accueillant des athlètes de renommée internationale. Ainsi, il sera possible d'assister à des compétitions et à des démonstrations de BMX au sol, de soccer libre, de sports de combat et de danse hip-hop.

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique diversifiée. Ils dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées économiques importantes pour nos régions. Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation des Jeux urbains, un événement sportif qui favorise le rayonnement du Québec comme destination par excellence! Cette compétition contribue également à faire briller le talent des artisans de notre industrie événementielle. J'invite chaleureusement les participants et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la métropole pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent en cette saison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

