Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 26 000 $ aux Nationaux SBX Speed Nation Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer, via le Secrétariat à la Capitale-Nationale et le ministère de l'Éducation, une aide financière de 26 000 $ aux organisateurs de la compétition internationale des Nationaux SBX Speed Nation 2024. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest. L'événement se déroulera sur les pistes du Mont-Sainte-Anne du 27 au 29 mars 2024.

En prévision de l'événement, le Secrétariat à la Capitale-Nationale et le ministère de l'Éducation ont respectivement accordé les sommes de 20 000 $ et de 6 000 $ à la Commission de surf des neiges du Québec, qui est responsable de l'organisation de la compétition. Celle-ci regroupera des athlètes féminines et des athlètes masculins âgés de 15 à 25 ans, provenant du Canada, des États-Unis, du Japon et de l'Australie.

Comme plus de 1 500 visiteurs sont attendus au Mont-Sainte-Anne durant les trois journées des Nationaux SBX Speed Nation, des retombées économiques et touristiques importantes pour la région de la Capitale-Nationale et la municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré sont anticipées.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de s'associer à la compétition internationale des Nationaux SBX Speed Nation 2024, qui favorise le développement économique de la MRC de La Côte-de-Beaupré et encourage l'adoption de saines habitudes de vie à travers la pratique du sport. Bravo aux organisateurs, aux participants et aux bénévoles, sans qui un événement d'une telle ampleur ne pourrait avoir lieu! J'invite les citoyens et les gens de passage à venir applaudir les athlètes en grand nombre durant les trois journées de l'événement, qui promettent d'être mémorables. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Mont-Saint-Anne accueillera les meilleurs jeunes planchistes pour des compétitions hautes en couleur. J'encourage toute la population à venir les encourager en grand nombre! Le Québec est sans aucun doute un incontournable pour la tenue d'événements sportifs d'envergure. Nous sommes fiers de soutenir les équipes qui sont derrière la venue des championnats ainsi que tous ceux et celles qui contribueront à son succès! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« En soutenant des événements d'envergure comme les Nationaux SBX Speed Nation au Mont-Sainte-Anne, nous investissons dans l'épanouissement de nos athlètes et dans le rayonnement économique de La Côte-de-Beaupré, tout en faisant la promotion d'un mode de vie sain et actif. De plus, ce type d'événement renforce notre position comme destination privilégiée pour les événements sportifs hivernaux. Venez célébrer le talent et la détermination des athlètes et l'excellence de l'organisation! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

