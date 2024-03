Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale





Le gouvernement du Canada émet une déclaration en l'honneur de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

OTTAWA, ON, le 21 mars 2024 /CNW/ - En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous nous rappelons l'importance de promouvoir l'égalité des droits et des chances pour chaque être humain, sans égard à sa couleur de peau ou à son ethnicité.

En tant que pays trouvant sa force dans la diversité, le Canada reconnaît le rôle essentiel de l'inclusion dans son tissu social. Bien que la diversité soit un fait et l'inclusion, un choix, notre gouvernement croit fermement que chacune et chacun mérite d'être traité avec respect, dignité et équité. Personne ne devrait faire l'objet de discrimination ou de marginalisation en raison de ses origines.

Le racisme individuel ou systémique, la xénophobie et les différentes formes de haine continuent d'avoir des effets dévastateurs sur de nombreuses personnes au Canada et dans le monde entier. Encore aujourd'hui, les communautés racisées sont plus enclines à souffrir d'injustice et d'iniquité. Notre gouvernement s'est engagé à adopter une approche pangouvernementale pour prendre des mesures énergiques contre la discrimination raciale, ainsi que pour promouvoir l'unité et l'inclusion.

À cette fin, nous avons fait des investissements historiques de 200 millions de dollars dans les deux stratégies canadiennes pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination au Canada, ainsi que le tout premier plan d'action national de lutte contre la haine qui paraitra bientôt. De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés mondiaux grâce au Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale, à travers un réseau nord-américain d'experts pour l'équité raciale, à l'établissement d'un futur partenariat sur l'équité raciale et l'inclusion avec le Brésil. Nous avons aussi annoncé la prolongation, jusqu'en 2028, de nos efforts en vertu de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024), pour continuer à soutenir les communautés noires dans ce cadre à mesure que nous élaborons la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, j'encourage chaque personne au Canada à se joindre à nous dans la lutte pour l'élimination de la discrimination raciale. Chacun a un rôle à jouer dans le développement de communautés où tout le monde peut vivre en sécurité et en confiance, sans peurs ni préjugés. Ensemble, continuons à bâtir un pays qui célèbre nos différences, un pays où chacun peut réaliser son potentiel.

