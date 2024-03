AGCO investit 70 millions d'euros dans l'usine AGCO Power de Linnavuori, en Finlande, afin d'accroître son offre de produits durables et de soutenir sa croissance future





AGCO (NYSE : AGCO, leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, annonce un investissement de 70 millions d'euros dans son usine de Linnavuori, à Nokia, en Finlande, afin d'accélérer les innovations en matière d'énergie propre.

Cet investissement important permettra la construction d'un laboratoire d'énergie propre permettant de tester des piles à combustible pour carburants alternatifs et sélectionner des entraînements électriques qui réduiront les émissions des flottes agricoles. Ces améliorations incluent également un centre de formation et d'accueil des visiteurs, un hall de production pour l'usinage des culasses et la fabrication de composants pour les transmissions à variation continue (CVT) automatisées, un atelier de peinture et des capacités d'essai pour les moteurs remis à neuf. Les nouveaux bâtiments, d'une superficie totale de 11 000 mètres carrés, seront achevés en 2024 et 2025.

« Nous investissons dans l'avenir de l'énergie propre, de Linnavuori et, en définitive, d'AGCO. En augmentant sa capacité de production et ses capacités de recherche, AGCO Power se donne les moyens de mieux servir sa main-d'oeuvre et tous les agriculteurs qui nourrissent le monde de manière durable », déclare Juha Tervala, directeur général d'AGCO Power.

L'usine AGCO Power de Linnavuori emploie environ 1 000 personnes ; ces investissements jettent les bases d'une croissance future. Les derniers ajouts à l'installation illustrent l'histoire de la croissance en Finlande. En novembre 2023, le président de la République de Finlande Sauli Niinistö a décerné à AGCO Power et à l'une des principales marques d'AGCO, Valtra, opérant à Suolahti, un prix d'investissement à long terme. Les investissements d'AGCO dans les opérations de l'usine AGCO Power de Linnavuori ont totalisé plus de 100 millions d'euros au cours des cinq dernières années.

Essai de nouvelles technologies

Outre les moteurs diesel, AGCO élargit son portefeuille de technologies en développant des moteurs utilisant des carburants alternatifs et diverses solutions électriques qui réduisent les émissions. Le nouveau laboratoire de recherche de Linnavuori est une extension naturelle de la responsabilité d'AGCO Power en matière de développement de produits.

« Le laboratoire d'énergie propre abritera plusieurs cellules pour tester les moteurs à combustion fonctionnant avec des carburants alternatifs, ainsi qu'une gamme de solutions électriques, telles que des hybrides, piles à combustible et technologies de batteries à haute tension », déclare Juha Tervala.

Une économie circulaire depuis 1990

Les produits AGCO Power sont construits pour durer, et même après des années d'utilisation intensive, leur valeur et leur durée de vie peuvent encore être prolongées grâce à la remise à neuf. La remise à neuf des moteurs va bien au-delà de la réparation ; les produits remis à neuf sont démontés jusqu'à leurs composants individuels, inspectés, nettoyés et entièrement reconstruits. L'amélioration des capacités de test de remise à neuf à Linnavuori fait partie des investissements mondiaux d'AGCO dans le domaine de la remise à neuf.

« Depuis 1990, nous remettons à neuf des moteurs usagés dans le cadre d'une économie circulaire. Les améliorations apportées au produit sont basées sur la dernière révision, et le moteur réparé, testé et peint bénéficie d'une garantie d'usine complète. Les investissements dans notre usine de Linnavuori vont nous permettre d'accroître nos capacités de remise à neuf afin de prendre en charge des clients internationaux », poursuit Juha Tervala.

Augmentation des volumes d'usinage

AGCO centralise ses opérations de fabrication de composants de transmission à Linnavuori afin de maximiser la qualité et l'expertise de l'usine. Ces investissements permettront désormais à l'usine d'étendre la fabrication de composants CVT pour les tracteurs de la marque AGCO et de produire davantage de composants de transmission de haute précision sur ce site.

« Actuellement, nous produisons environ un million d'engrenages et d'essieux par an, mais ce chiffre devrait doubler après les investissements », déclare Juha Tervala.

Le nouveau hall de production abritera également une nouvelle ligne d'usinage à haut degré d'automatisation pour la fabrication de culasses des moteurs AGCO Power CORE.

À propos d'AGCO Power

AGCO Power, situé à Linnavuori, Nokia, est l'un des principaux fabricants de moteurs diesel au monde. Avec ses usines de production en Chine, au Brésil et en Argentine, AGCO Power conçoit et fabrique des moteurs utilisés comme source d'énergie par de nombreuses marques de tracteurs, dont Fendt, Valtra et Massey Ferguson. AGCO Power, qui existe depuis plus de 80 ans, fait partie du groupe AGCO.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO apporte une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, notamment ses marques phares Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Fondée sur les solutions agricoles intelligentes Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services d'AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondé en 1990 et basé à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 14,4 milliards de dollars en 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour les nouvelles, informations et événements de l'entreprise, suivez-nous sur X : @AGCOCorp. Pour les nouvelles financières sur X, suivez le hashtag #AGCOIR.

